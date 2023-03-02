【女性投資】女人點可以唔為自己諗？給母親的投資建議 借助數碼工具事半功倍

現代女性不管是經濟地位或社會地位都愈來愈獨立。有調查指出，接近六成的香港女性認為自己經濟獨立，但只有少於一半的女性對自己的投資決定有信心。對於成為人母的女性而言更是人生中另一個大的難題，要照顧家庭的同時亦要為個人的投資及家庭作出適當的投資。

給母親的投資建議

「投資創造財務自由。」



Endowus智安投首席客戶總監蘇倩婷表示，在結婚及迎接新的家庭成員後，她的投資目的亦有所轉變。除了達成財富增長之外，投資更讓她實現財務自由。在應付市場短期動盪的同時，應考慮投資如何幫助自己實現人生目標，讓彼此能夠與身邊摯愛活出理想人生。

投資建議： 採用高時間成本效益的投資工具： 作為母親，我們均需要為家庭投放大量時間，而透過數碼工具獲取實時市場消息、以較低以至零額外成本的方式更快地完成交易，將能讓我們的時間更用得其所。



作為母親，我們均需要為家庭投放大量時間，而透過數碼工具獲取實時市場消息、以較低以至零額外成本的方式更快地完成交易，將能讓我們的時間更用得其所。 建立應急基金： 運用部份原本用作投資的資本設立應急基金，以應付家庭中突如其來的財政需要。



運用部份原本用作投資的資本設立應急基金，以應付家庭中突如其來的財政需要。 選擇低風險投資選項：對全職母親以及風險承受能力較低的投資者而言，短期政府債券、儲蓄保險、定期存款等均是理想的投資選項。

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責任編輯：陳玉蓮