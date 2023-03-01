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【大灣區航空】大灣區航空落實購入15架737MAX　正考慮再買波音787「夢幻客機」

股市 14:54 2023/03/01

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【大灣區航空】大灣區航空落實購入15架737MAX　正考慮再買波音787「夢幻客機」

大灣區航空（GBA  Airlines）去年7月啟航後，隨香港逐步放寬與海外通關安排，大灣區航空落實與美國波音公司（美：BA）購入15架窄體客機737MAX，預計將於2024年8月至2027年間陸續交付。據了解，大灣區航空正研究向波音公司再買入寬體客機波音787，但未有最終決定，若交易落實將成為首家本地航空公司引入「夢幻客機（Dreamliner）」。

據悉，大灣區航空本周將與波音公司舉行簽約儀式。

大灣區航空目前正經營來往香港與東京、首爾、曼谷和台北4個航點。大灣區航空現時客機機隊，均為波音上一代窄體客機的737-800。

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美股 波音（Boeing，美：BA） 波音 大灣區航空 大灣區
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