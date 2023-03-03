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【大灣區航空】大灣區航空擬買15架737MAX＋5架波音787「夢幻客機」　4月底開辦大阪航線（第二版）

股市 14:38 2023/03/03

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【大灣區航空】大灣區航空落實購入15架737MAX　5架波音787「夢幻客機」　4月底開辦大阪航線（第二版）

大灣區航空（Greater Bay Airlines）去年7月啟航後，隨香港逐步放寬與海外通關安排，大灣區航空落實與美國波音公司（美：BA）簽署15架窄體客機737MAX系列的737-9客機，同時包括5架787 Dreamliners的購買意向，配合未來開拓國際長途航線。大灣區航空成為首家本地航空公司引入「夢幻客機（Dreamliner）」。

大灣區航空同時宣布，計劃在4月底開辦日本關西大阪航線，並在短期內新增菲律賓馬尼拉和越南胡志明市航班，並會增加個別航線的航班密度。

大灣區航空目前正經營來往香港與東京、首爾、曼谷和台北4個航點。大灣區航空現時客機機隊，均為波音上一代窄體客機的737-800。

新客機預計將於2024年8月至2027年間陸續交付。

中美關係緊張照買波音飛機？ 黃楚標：香港行一國兩制、不否定日後買C919，詳情可見【下一頁】

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