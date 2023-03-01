本地社企推出全香港首個「產品溯源系統」全方位解決方案及平台  保障食品安全  讓消費者溯源求真尋找正品正貨

▲ 全香港首個「產品溯源系統」全方位解決方案及平台正式推出，可確保消費者能夠放心購買正品正貨。

近年來，食品安全和原材料來源等問題越來越受到關注，因此建立一個持續發展、生生不息的食品生態圈尤其重要。本地社企葡萄．緣為解決這些問題，推出 了全香港首個「產品溯源系統」全方位解決方案及平台，今天（2023 年 2 月 27 日）於饒宗頤文化館舉行「產品溯源系統」全方位解決方案及平台發佈活動，分享系統如何讓商家向買家提供產品資訊，推動食品安全，建立消費者溯源求真文化，開拓優質食品的可持續發展。

「產品溯源系統」將是香港食品安全方面又一重大的發展，商家能夠透過系統提供更詳盡可靠的食品資訊，如食品來源地、農場名稱、產品批次、測試實驗室信息、認證編號和進出口商資料等。從原材料到銷售點追踪產品來源的全方位過程，確保消費者能夠放心食用正品的上產品，消費者能夠查詢和了解產品的資料同時，防止假冒和劣質產品流入市面，提高對各種產品的信心，做到「無憂溯源、安心飲食」。

▲ 一眾食品業界人士支持在香港推行「產品溯源系統」。

目前，「產品溯源系統」在香港周邊地區已廣泛應用，作為香港首個「產品溯源系統」，系統將採用區塊鏈技術，讓每一件登記產品擁有獨一無異的認證，從而做到正品正貨，而消費者能夠透過獨立的二維碼追踪每一件產品的生產過程，將有助於確保產品的品質和安全，可以更加放 心地安心食用。

▲ 本地社企葡萄．緣創辦人兼格魯吉亞文化(亞洲)協會主席黄静綺女士指，產品溯源系統能為所有參與食品鏈的角色帶來好處。

本地社企葡萄．緣創辦人兼格魯吉亞文化(亞洲)協會主席黄静綺女士表示：「產品溯源系統將為所有參與食品鏈的角色帶來好處，以食品商家為例，能夠提升他們的生產技術，生產更多優質產品，並有穩定的銷售渠道增加市場需求。而生產商亦可以集中生產優質產品，進而提升產品形象和維護品牌。至於食品品牌可以增加品牌被受認可的機會，提高產品形象，更容易尋找合適的代理商，降低假貨帶來的成本損失。」

▲ ibDc 國際品牌發展委員會主席吳毅文先生指，推出香港的產品溯源系統有助改變食品行業的生態。

ibDc 國際品牌發展委員會主席吳毅文先生指出：「疫情之後網上購物將更為盛行，而假貨市場同時與日俱增，全球造假商品預計將達到 4.2 萬億美元。假貨給正品買賣雙方造成巨大損失之餘，假冒產品亦可能導致消費者的損失和令品牌形象受損。加上消費者越來越關注食品安全問題，令產品溯源變得至關重要。消費者可以安心信賴食用產品、方便購買，更可認知真偽，令食品資料透明度更高。除了保障消費者權益，推出香港的產品溯源系統有助改變食品行業的生態。 此系統不僅對消費者有益，對生產商、食品品牌、代理商、銷售商等也有莫大的好處。」

▲ 「產品溯源系統」將會讓更多本地食品品牌加入，推動香港食品安全，確保真正的正品正貨。

「產品溯源系統」的推出，將對香港食品品牌形象、市場地位和未來發展產生帶來積極的影響。同時，系統也將對香港食品產業的可持續發展做出貢獻，提升產業的競爭力和價值，為消費者帶來更好的體驗。未來，「產品溯源系統」將會繼續擴充，讓更多的本地食品品牌加入系統，推動食品安全，確保真正的正品正貨。

(特約)