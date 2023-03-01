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【女性投資】女人點可以唔為自己諗？獨立專業女士的投資建議 耐心是成功投資者的必備特質

理財智慧 14:55 2023/03/01

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現代女性不管是經濟地位或社會地位都愈來愈獨立。有調查指出，接近六成的香港女性認為自己經濟獨立，但只有少於一半的女性對自己的投資決定有信心。有見及此，推動普及金融及及提升財富管理知識將是協助女性克服「投資恐懼」的關鍵，亞洲領先的財富管理平台，Endowus致力透過科技向投資者提供有關財富管理的知識、建議及執行方案。一連兩篇，為大家帶來Endowus團隊的兩名女性管理層袁淇欣及蘇倩婷女士，並透過她們的個人故事，分享投資為她們帶來的意義，以及為處於不同人生階段的女性提供相關的投資建議。

給專業人士的投資建議

「耐心是成功投資者的必備特質。」

Endowus智安投董事總經理兼香港業務主管袁淇欣表示，在她剛開始投資的時候，曾相信這只是一個數學與數字的遊戲，但慢慢發現其實心理學才是箇中關鍵。如巴菲特所說，「在投資而言，耐心終將帶來回報。」清楚知道你的人生目標，並建立相應的投資組合，持續保持耐性，終將助你達成夢想。縱然大家都在追尋最好的投資方法，但這其實從不存在，而最合適的投資方法，就是因你的個人需要和生活追求所建立的一套。

投資建議：

  •  採納理性的投資方法：一個以數據為準的投資方法可以幫助你作出理性的決定。與其花費時間預測市場動向，不如及早開始投資以尋求長遠的回報。
  • 為自己的財務狀況負責：年輕的女性專業人士應該主動為自己的財務狀況負責，特別是在儲蓄方面，並且要養成投資的習慣。
  • 尋求財務顧問的幫助：財務顧問的專業意見能夠令你儘早知道適合自己的投資方法，而線上顧問更無需預約便能方便地為你提供服務。
  • 循序漸進的投資步伐：在剛剛開始投資時，可以先選擇由資深經理管理的基金，助你在投資更高風險的選項前了解投資的基礎狀況及掌握相關的產品知識。

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責任編輯：陳玉蓮

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