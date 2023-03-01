【惡意軟件】惡意清除軟件大規模傳播　程式不斷變種威脅網絡安全

▲ FortiGuard Labs報告分析顯示，惡意清除軟件去年數量增加超過50%，更能透過網絡犯罪服務（Cybercrime-as-a-service，CaaS）作出大規模的傳播。

網絡安全持續受關注，大量不法分子用多種偵察技術和精密的攻擊方案增強惡意軟件的攻擊力，對抗新晉的防禦技術。網絡保安服務方案供應商Fortinet昨（28日）發表2022年下半年FortiGuard Labs全球威脅型態報告，指出網絡攻擊不斷演變，犯罪分子根據環境因素作調整，對網絡安全構成重大威脅。

FortiGuard Labs報告分析顯示，惡意清除軟件去年數量增加超過50%，更能透過網絡犯罪服務（Cybercrime-as-a-service，CaaS）作出大規模的傳播。單在第三及四季度，惡意清除活動就上升53%。

在2022年初，俄烏戰爭期間有數款新型惡意清除軟件出現，並在同年散播到其他國家。報告認為，該軟件原來是由國家級人士開發，以作戰爭用途，後卻被犯罪集團取得再進行散播。FortiGuard Labs預計惡意清除軟件的傳播速度短期內仍維持高水平，全球任何組織都有機會成為目標。

Fortinet香港、澳門及蒙古區域總監馮玉明表示，香港面對數碼轉型，必須對網絡安全保持警惕，企業應主動採取全面的網絡防禦方法。

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犯罪分子藉專門化技術 改造更持久版本殭屍網絡

殭屍網絡及勒索軟件亦持續肆虐，該報告顯示，Mirai，Gh0st Rat及Bladabindi為香港三大主要的殭屍網絡。其中Mirai於近期演變，利用Log4Shell等漏洞進行傳播。而去年全年，有82%由經濟動機促使的網絡犯罪涉及使用勒索軟件或惡意腳本。勒索軟件的數量在去年上半年增加了16%。

報告還提到，不法分子也會借助現有的設備和過往的威脅去提升犯罪機會。FortiGuard Labs按肆虐程度調查殭屍網絡威脅期間，另發現許多惡名昭彰的殭屍網絡並非全新出現。例如：在2011年首次發現、並在2022年末冒起的殭屍網絡Morto；其他殭屍網絡如Mirai和Gh0st.Rat亦繼續肆虐全球所有地區。在排名前五的殭屍網絡中，只有RotaJakiro是近十年内出現的。

雖然較早出現的威脅很容易會被視爲歷史，但任何組織都必須保持警惕。報告指，這些「古老」殭屍網絡仍然肆虐，主要是因爲它們仍然很有效，網絡犯罪分子亦會繼續利用現有的殭屍網絡設施，配合非常專門化的技術，將殭屍網絡改造成更持久的版本。尤其是2022下半年，Mirai針對的目標包括託管式安全服務供應商、電訊服務供應商，以及營運技術獲普遍應用的製造業。

責任編輯：歐朗欣

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