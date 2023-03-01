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拜登揚言將加稅 表明針對億萬富豪

環球社會熱點 15:35 2023/03/01

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美國總統拜登（Joe Biden）周二（2月28日）出席公開活動時表示，下周四（9日）向美國國會發表預算案時，將會調高針對億萬富豪的稅項。拜登表示，他屆時將會詳細說明計劃內容，但強調年收入低於40萬美元（約312萬港元）人士無需多繳任何稅款。

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拜登周二演講表明將會加稅後，暗示政策只針對富翁，指很多億萬富翁將不會再只繳交3%稅。拜登亦指，億萬富翁和警察、教師和護士相比，反而繳納更少的稅務令人感到奇怪。

拜登在2020年競選期間承諾，不會對年收入低於40萬美元人士加稅。他上月在國情咨文中亦曾表示，支持對億萬富翁徵收新稅，惟亦未透露詳情。美國民主黨多年來推動富人稅立法，但一直因共和黨阻攔而未成事。白宮去年曾計劃針對年收入逾1億美元（約7.8億港元）人士，徵收最少20%稅項。

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現時掌控眾議院的共和黨表明，除非拜登同意大幅削減開支，否則不會同意提高美國國債上限。如拜登未能在預算中與共和黨達成共識，預計將在施政上受雙重打擊。

拜登亦表明，將在新一份預算案中，提出10年內削減2萬億美元（約15.6萬億港元）的財政赤字。

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責任編輯：李俊儀

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