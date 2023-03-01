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【中國經濟】ING彭藹嬈：料今年中國GDP增長5%　消費成主要增長動力

宏觀解讀 14:40 2023/03/01

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【中國經濟】ING彭藹嬈：料今年中國GDP增長5%　消費成主要增長動力

中國兩會將於3月4日及5日（周六及日）召開。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，兩會期間公佈的今年中國GDP增長目標將會最引人注目，應在5.5%至6%之間。儘管内地經濟正逐步復甦，但實現目標會面臨挑戰，尤其是外圍經濟持續疲弱，或影響出口及與出口相關的製造業活動。ING預計今年中國GDP增長為5%，如消費及就業市場表現強勁，可上調至5.5%。

彭藹嬈表示，近期，科技自主已成爲政府高層會議中討論的主要議題，涉及高科技的研發和人才，預計當局將為公營和民營研究機構提供科研資金，以實現科技自主，而從其他國家招攬科研人才或較獲取資金更難。

專項債發行成基建投資表現指標

至於消費方面，她認為，這會是2023年中國經濟增加的主要動力，而基建投資則是第二大增長引擎。但問題是基建投資何時會變成實際的建造活動。與往年不同，新發行的地方政府專項債券並沒有在年初就提前發行。截至2023年1月，地方政府專項債券發行量不足5000億元人民幣，而預計今年總發行量為4萬億人民幣。數據顯示新債券發行速度較往年慢，會影響基建投資的增長，因半數以上的專項債券會用於基建項目。

情況可能與政府官員出現變動有關，因基建規劃會涉及不同的政府部門。另一原因或是疫情因素令2022年財政赤字擴大，佔GDP的8至9%，導致政府減少財政支出及更選擇性的推行基建項目。在此情況下，基建未必成爲經濟增長的動力，拖慢中國今年經濟增長。

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

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編輯：姚卓然

 

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