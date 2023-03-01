【濠賭股】澳門2月賭收有驚喜 增33%至103億元 濠賭股抽升3%至8% 一文睇清6大濠賭股評級及目標價

澳門博彩監察協調局公布，2月份幸運博彩毛收入103.24億澳門元，按年增長33.1%，較市場預期31%為佳。首兩個月份幸運博彩毛收入219億澳門元，按年增長55.3%。

6大濠賭股評級及目標價

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濠賭股今日（1日）全綫上升，截至下午3時，美高梅中國（02282）股價報10.34元，升8.2%最突出；新濠國際（00200）及永利控股（01128）分別升7.4%及7.9%；銀河娛樂（00027）報54.2元，升3.8%；金沙中國（01928）報28.5元，升4.8%。

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記者：李兆明