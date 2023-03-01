【內衣市場】6IXTY8IGHT推姐妹品牌WOW　講求健康生活態度

疫情令大眾更注重健康，多做運動，帶動運動服市場發展。尤其是過去較細規模的女性運動服市場，有調查估計，至2029年的複合年增長可達5.33%。有香港內衣品牌亦加入戰場，冀透過設計、尺寸選擇等策略，吸納25至40歲的顧客。

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市場調查公司Data Bridge的數據顯示，2021年女性運動服市場價值為1,775.8億美元（約13,851億港元），預計到2029年將達到2,690.4億美元（約20,985億港元），並預計2022至2029年的復合年增長率為5.33%，而40至60美元的產品將最為受歡迎。

2029複合年增長 料逾5%

Data Bridge的研究指出，運動服的快乾、耐熱、透氣、耐化學性和抗靜電等功能，都是一般衣服難做到的，而女性較重視生活品質，做運動時更重視服裝的質素。

內衣品牌6IXTY8IGHT最近亦於香港推出姐妹品牌「WOW」，希望可填補現時運動服的市場缺口，分一杯羹。

WOW品牌經理Mi Leung認為，雖然現時不少品牌有推出為女性而設的系列，但設計未能完全滿足她們需求。她解釋：「現時有不少採用中性設計、以功能為主，但缺少了女性化特質（feminine touch）。」

▲ WOW品牌經理Mi Leung（右）指，品牌以追求健康生活態度、熱衷運動的25歲至40歲女性為目標顧客。左為6IXTY8IGHT營運總監Lander Isasi。

盼吸25至40歲 追求健康生活者

Mi Leung以此為切入點，花2至3年時間，斥資600萬推出該品牌。她並透過三大策略，以追求健康生活態度、熱衷運動的25歲至40歲女性為目標顧客。

策略之一，Mi Leung先由設計、品質入手，產品以兼顧美觀及功能為賣點。其次，WOW的產品系列不多，但為滿足不同身形的顧客，提供由「加細碼」至「三加大」共7個尺寸選擇，再加上有不同的布料、顏色等選擇。第三，愈來愈多顧客關注環保議題，WOW在採購方面着手，有60%布料是擁有可持續發展的相關認證。

6IXTY8IGHT原本亦有自家的女性運動服裝系列，兩者會否互相分割市場？對於是次的投資，該企營運總監Lander Isasi期望，藉6IXTY8IGHT在Z世代、千禧世代顧客群的觸及率，可以令WOW打入目標市場。憑WOW系列的獨特定位，他亦冀該品牌可為6IXTY8IGHT開拓運動女裝市場的新路綫。

女性運動服市場雖向好，但Data Bridge的調查亦提醒，女性運動服設計成本較高，加上原材料成本波動，預計會阻礙市場增長；而市場上對價格敏感的消費者未來或會減少消費，也將對女性運動服市場構成挑戰。

幸好在眾多市場中，亞太地區消費者的可支配收入激增及生活習慣的改變，預期市場的增長會較顯注。

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作者：葉若祈

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