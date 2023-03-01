【Windows 11更新】Windows 11支援iMessage　iPhone用家可直接用PC傳送訊息

▲ 微軟（Microsoft）宣布Windows 11將允許Phone Link應用程式支援iMessage。

微軟（Microsoft）近日除了計劃在Windows 11引入新AI Bing於工作列，還宣布將於Windows 11上允許Phone Link應用程式加入支援iPhone，允許iPhone用家直接在PC進行通話、傳送及接收iMessage及SMS，也可查看iPhone通知。

Microsoft會在本周起向部分Windows Insider測試者發放Phone Link for iOS預覽版本，之後再逐步開放予更多用戶測試。收到測試版的用戶，可以率先把Windows 11內置的Phone Link軟件更新至1.23012.169.0版本並使用。

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惟需要注意的是，Phone Link只能將有限的iMessage功能帶到Windows 11，授權將iPhone配對到PC後，用戶可以在該應用程式中傳送及接收iMessage及SMS，並不支援群組聊天或傳送照片及影片，也不會有用家的完整聊天記錄。以往iMessage會以綠色訊息對話框顯示，而是次新功能將統一以灰色顯示所有訊息，不會特別將iMessage及SMS短訊區分為不同顏色。

責任編輯：張寶燕

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