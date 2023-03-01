IAEA指伊朗濃縮鈾微粒純度超8成 接近核武水平

國際原子能機構（IAEA）機密報告指出，伊朗提煉的濃縮鈾微粒純度高達83.6%，接近核武器等級水平。據悉，IAEA正與伊朗商討情況。

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外國媒體引述IAEA報告指出，1月21日伊朗福爾多（Fordow）地下核設施探測出的數據有顯著不同。IAEA翌日派人抽驗樣本，發現濃縮鈾微粒純度已達83.7%。

報告指伊朗知會IAEA，核設施提煉鈾-235過程中出現計劃外的波動（unintended fluctuations）。

IAEA表示，已就超過60%純度濃縮鈾-235微粒的起源，與伊朗展開商討。IAEA更在報告中表明，往後將加密檢測福爾多核設施活動。

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同時，報告指伊朗純度60%以上濃縮鈾-235儲量由上季度報告的25.2公斤，升至87.5公斤。IAEA估計，伊朗總濃縮鈾存量現約3760.8公斤。

根據IAEA定義，核武級別濃縮純度為90%，伊朗最新數據已迫近。約42公斤的60%純度濃縮鈾被IAEA視為「大量」，足以製作核爆裝置。

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責任編輯：吳漢培