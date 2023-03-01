  • 24°C
香港時間 : 2023301日 (週三) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IAEA指伊朗濃縮鈾微粒純度超8成 接近核武水平

環球社會熱點 14:03 2023/03/01

分享：

分享：

國際原子能機構（IAEA）機密報告指出，伊朗提煉的濃縮鈾微粒純度高達83.6%，接近核武器等級水平。據悉，IAEA正與伊朗商討情況。

伊朗情侶街頭翩翩起舞 被控反政府判囚10年半 【下一頁】

外國媒體引述IAEA報告指出，1月21日伊朗福爾多（Fordow）地下核設施探測出的數據有顯著不同。IAEA翌日派人抽驗樣本，發現濃縮鈾微粒純度已達83.7%。

報告指伊朗知會IAEA，核設施提煉鈾-235過程中出現計劃外的波動（unintended fluctuations）。

IAEA表示，已就超過60%純度濃縮鈾-235微粒的起源，與伊朗展開商討。IAEA更在報告中表明，往後將加密檢測福爾多核設施活動。

拜登前辦公室發現機密文件 涉烏克蘭英國伊朗情報 【下一頁】

同時，報告指伊朗純度60%以上濃縮鈾-235儲量由上季度報告的25.2公斤，升至87.5公斤。IAEA估計，伊朗總濃縮鈾存量現約3760.8公斤。

根據IAEA定義，核武級別濃縮純度為90%，伊朗最新數據已迫近。約42公斤的60%純度濃縮鈾被IAEA視為「大量」，足以製作核爆裝置。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

蘇維思獲提名任美國勞工部長 拜登政府首亞裔官員任命
今日
蘇維思獲提名任美國勞工部長 拜登政府首亞裔官員任命
【俄烏戰爭一周年】普京下令FSB 加強情報防堵西方
今日
【俄烏戰爭一周年】普京下令FSB 加強情報防堵西方
金正恩稱達成今年糧產目標 下令北韓農業「從根本改革」
2023/02/28
金正恩稱達成今年糧產目標 下令北韓農業「從根本改革」
英王查理斯接見馮德萊恩被指違憲 各方否認安排鬧羅生門
2023/02/28
英王查理斯接見馮德萊恩被指違憲 各方否認安排鬧羅生門
美國公民自由聯盟反對禁TikTok 憂侵犯言論自由
2023/02/28
美國公民自由聯盟反對禁TikTok 憂侵犯言論自由

你可能感興趣

蘇維思獲提名任美國勞工部長 拜登政府首亞裔官員任命
今日 12:00
蘇維思獲提名任美國勞工部長 拜登政府首亞裔官員任命
【俄烏戰爭一周年】普京下令FSB 加強情報防堵西方
今日 10:39
【俄烏戰爭一周年】普京下令FSB 加強情報防堵西方
金正恩稱達成今年糧產目標 下令北韓農業「從根本改革」
16:52 2023/02/28
金正恩稱達成今年糧產目標 下令北韓農業「從根本改革」
地緣政治 伊朗 核武

上一篇文章

拜登揚言將加稅 表明針對億萬富豪

下一篇文章

希臘2火車迎頭相撞 釀最少數十人死傷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭一周年】普京要求阻止西方在俄情報活動 烏東戰情續嚴峻（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】普京要求阻止西方在俄情報活動 烏東戰情續嚴峻（持續更新）
美斯7奪世界足球先生 再拉開與C朗差距
美斯7奪世界足球先生 再拉開與C朗差距
三藩市研向非裔居民賠3900萬 巨額費用惹爭議
三藩市研向非裔居民賠3900萬 巨額費用惹爭議
英王查理斯接見馮德萊恩被指違憲 各方否認安排鬧羅生門
英王查理斯接見馮德萊恩被指違憲 各方否認安排鬧羅生門
碧咸新抱嫌千萬世紀婚禮似噩夢 想搞多次婚禮
碧咸新抱嫌千萬世紀婚禮似噩夢 想搞多次婚禮
【移民澳洲】臨時畢業生簽證期延長2年 較低門檻申請永居
【移民澳洲】臨時畢業生簽證期延長2年 較低門檻申請永居
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款