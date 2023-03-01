【Tecno手機】Tecno首推摺疊手機　屏幕達7.85吋

▲ 業務重心在非洲的深圳傳音控股旗下手機品牌Tecno，昨（28日）發佈了首部摺疊手機Phantom V Fold，以屏幕、更大的屏幕及電池作賣點。

近年摺疊手機盛行，除為大眾所知的Samsung Galaxy Z Fold系列外，其他廠牌亦有推出摺疊式手機。而業務重心在非洲的深圳傳音控股旗下手機品牌Tecno，昨（28日）發佈了首部摺疊手機Phantom V Fold。

Phantom V Fold以屏幕、更大的屏幕及電池作賣點。手機有黑和白兩種顏色，重299克，在打開後全屏可達7.85吋，比Galaxy Z Fold4的屏幕大，更擁2000x2296解析度。手機在合上後的外部屏幕則採用曲面設計，6.4吋常規屏幕有達1080x2550解析度。而兩款屏幕的畫面更新率均為120Hz。屏幕可承受多於20萬次摺疊，而屏幕摺痕則小於0.11毫米。

Phantom V Fold另一賣點，電池容量方面，其電池容量為5000mAh，配有45W的有線充電功能，但未提供無線充電。Tecno指手機能在15分鐘內充電40%，並在55分鐘內完成充電。

而在處理器和儲存量方面，Phantom V Fold採用聯發科天璣9000+處理器，配有12GB記憶體，並提供兩種儲存量予客戶選擇，分別為256GB及512GB。

高像素手機鏡頭近年越來越受吹捧，而Phantom V Fold的後置主攝鏡頭高達5000萬像素，更有一個5000萬像素的兩倍變焦鏡頭及1300萬像素的超廣角鏡頭。而外部屏幕的前置鏡頭為3200萬像素，內屏的則為1600萬像素。

Phantom V Fold預計在第二季度上巿，會先在印度推出，12/256GB售價為89,999盧比（約8600港元），12/512GB則售99,999盧比（約9500港元）。Tecno亦會推出早鳥優惠，而價格由79,999盧比（約7600港元）起。

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Tecno推變色龍技術

除首款摺疊手機，Tecno亦在 MWC 2023上發表了變色龍著色技術（Chameleon Coloring Technology）。技術運用反射原理，提供1600種顏色讓用戶轉換。其轉色速度只需0.3秒，而轉色次數更多達200萬次。

責任編輯：歐朗欣

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