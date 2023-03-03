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希臘2火車對撼致數十死傷 鐵路工人罷工一日抗議（第三版）

環球社會熱點 12:42 2023/03/03

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希臘中部發生兩架火車迎頭相撞事故，造成最少數十人死傷，當局正搶救倖存者。希臘消防局表示，事發於當地時間周二（2月28日）午夜，一輛載有逾350人的客運列車在中部城市拉里薩（Larissa）附近，和一輛貨運列車雙撞。總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）直指，意外是「人為過失」。

（第三版更新死亡人數及民眾反應）

美列車出軌洩有害化學物 釀環境災難 民眾稱「根本住唔到」 【下一頁】

《英國廣播公司》引述當地驗屍官報道，事故造成死亡人數已增至57人，搜救工作仍在繼續。希臘鐵路工人周四（2日）舉行為期一日的罷工，指摘政府疏忽。在雅典和塞薩洛尼基都有示威活動，出席者逾2,000人。

希臘衛生部長Zoe Rapti承認，由於2000年代希臘陷入經濟危機，期間實施的緊縮政策導致對鐵路投資不足。她承諾將進行廣泛調查。政府發言人Giannis Oikonomous承認，鐵路項目實施存在長期拖延情況，交通部長Kostas Karamanlis已引咎辭職。

希臘鐵路公司Hellenic Train事發當日發表新聞稿承認，兩輛列車發生正面碰撞，分別為一輛貨運列車，和一輛從首都雅典開往第二大城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）的客運列車。公司當時指，目前尚未清楚事故發生原因。

總理米佐塔基斯到訪事故現場後表示，現時證據顯示今次是一場「人為過失」（human error）釀成的悲劇，表明會讓肇事者負責，一切交由司法制度處理。交通部長Kostas Karamanlis已因事故，自行宣布辭職。

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事發的色薩利地區（Thessaly）州長Konstantinos Agorastos表示，客運列車頭4節車廂已經脫軌，而頭兩節車廂更幾乎完全被摧毀。他指當局已動用巴士，將約194名乘客疏散至塞薩洛尼基。

希臘公共廣播公司ERT引述涉事列車乘客報道，當時聽到一聲巨響後，車廂就開始旋轉。事故發生後有噩夢般長達10秒的大火，現場濃煙瀰漫。ERT報道畫面顯示，濃煙從傾側並損壞的列車車廂中湧出，救援人員需手持電筒在車廂內搜尋倖存者。

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責任編輯：李俊儀

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