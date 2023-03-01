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【業績｜紙業股】理文造紙去年少賺62%　末期息派3.3仙

股市 12:34 2023/03/01

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【業績｜紙業股】理文造紙去年少賺62%　末期息派3.3仙

理文造紙 （02314） 去年收入為291.7億元，跌10.3%，純利為11.9億元，按年跌62%。集團建議派末期股息每股3.3仙，派息比率約36%。

理文造紙半日逆市跌0.6%，報3.37元。

期內，集團總銷售量達609萬噸，每噸純利約216元。集團表示，年內受疫情拖累，內地消費意願下降，包裝紙需求疲弱，價格持續偏低，但紙漿等原材枓卻因俄羅斯烏克蘭戰爭帶來的供需缺口而漲價，紙企盈利空間再被壓縮。有見紙漿價格居高不下，部分紙企主動停機減產。

包裝紙業務是集團的核心業務。去年收入跌11.2%至244.5億元，佔總收入83.8%；分部盈利大跌78.5%至7.5億元。衛生紙去年收入跌11.8%至41.7億元，佔總收入14.3%。分部盈利大增1倍至6.8億元。

集團指，隨著工業和消費活動增加，造紙業景氣度將有望恢復，其回升幅度相信在下半年更見明顯，前景審慎樂觀。集團將繼續擴大產能覆蓋面，以提升盈利能力。集團正在江西、重慶及廣西廠增設木漿生產線，並預計分別於2023年第二季、第三季及第三季完成，新增木漿年產能共95萬噸。在海外方面，集團位於馬來西亞的第四台年產能35萬噸包裝紙生產線將於今年第二季投產。

同時，集團指，衛生紙總年產能接近100萬噸，將以市場及客戶需求為導向，繼續採取有效的策略來發展衛生紙業務。

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編輯：姚卓然

 

 

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