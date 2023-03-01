▲ 【狙擊669】創科實業再發11頁回應反擊沽空報告 批Jehoshaphat結論無效

藍籌電鑽股創科實業 （00669） 上周被沽空機構Jehoshaphat狙擊，遭批評操縱和玩弄會計數字。創科實業上周復牌時僅稱Jehoshaphat指控不準確，今日中午刊發11頁公告，以7點反駁Jehoshaphat報告。創科實業稱，過去10年銷售額增長為兩個最大對手約二至三倍，是因為「公司推行專注投資於充電式科技的大膽策略富有成效」，有信心公司業績和誠信，認為對方結論和主張應視為無效。

創科實業回應重點包括：毛利率增長、遞延開發費用處理方式、庫存、物業廠房及設備、預付、應付款項7大方面。

創科實業：毛利率上升因營運周期有良性循環

在毛利率增長上，Jehoshaphat指控創科實業不可能在沒有借助「操縱性會計」和「玩弄會計數字」的情 況下，連續十年期間，每半年度的毛利率均有所增加。

創科實業則指，公司投資發展充電式技術，營運週期依賴快速開發高利潤的新產品，並將資金重投研究帶來良性循環，帶動毛利率增長。Milwaukee工具業務從2012年的9.65億美元增至2021年的逾68億美元，佔公司收入由19%增至逾50%，毛利率較零售業務為佳，連同新興電池業務貢獻，都幫助集團整體毛利率提升。

Jehoshaphat批評創科實業過度資本化開支，帶來「滾雪球效應」，日後付出更大代價。創科實業則指，公司按國際財務報告準則匯報業績，可將開發費用資本化，其後再按預期經濟利益攤銷有關費用，與美國通用會計準則必須當期計入開支的做法不同。另外，至2021年底，公司遞延開發費用的賬面淨值餘額為5.724億美元，數額與前兩年相若，一般攤銷期為3年至5年，而且2021年公司收入達132億美元，相關費用佔比不足5%。

創科實業回應全文

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記者：麥德銘