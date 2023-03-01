秘魯男數百年木乃伊當女友 專家：「係男性」

南美洲秘魯國家警方日前在搜查一名男子時，發現他隨身攜有一具數百年歷史的木乃伊。男子把木乃伊視為精神上的女友，但有專家指木乃伊相信是男性。

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外媒報稱，秘魯警方上周六（2月25日）在東南部普諾市（Puno）截查在公園飲酒的3名男子時，意外發現其中一人的外賣平台保溫袋中，竟裝有一具木乃伊。

警方指保溫袋屬於一名26歲男子，名為Julio Cesar Bermejo。他向當地傳媒透露，木乃伊名為「Juanita」，形容是他的「精神女友」。Bermejo指Juanita被放在自己的房間，與他同床共枕，更稱是在照顧「對方」。

Bermejo否認打算出售木乃伊，因為朋友想「見一面」，才會帶木乃伊外出。

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警方扣押木乃伊，並交由文化部保管，暫時鑑定為國家文化遺產。政府官員周二（2月28日）表示，Bermejo仍在扣留，接受進一步調查。

文化部相信木乃伊有大約600至800年歷史，估計是一名成年男性而非女性。男性木乃伊估計死時年約45歲，身高約1米51。

專家指木乃伊呈「胎兒」姿勢，符合前西班牙（pre-Hispanic）的喪葬傳統，更直言名字不應是「Juanita」，而是「Juan」。

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責任編輯：吳漢培