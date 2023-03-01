【券商點䏲】觀望豪華車品牌恢復程度 中升遭調低目標價

招商證券下調了中升控股（00881）2022至2024年淨利潤預測26%、21%和21%，主要因2022年下半年銷量低於預期，以及市場競爭加劇拖累毛利率。同時，下調目標價4%至62.5元，相當於2023年預測市盈率16.8倍，維持「增持」評級。

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該行統計，今年1月高端車銷量25.1萬輛，按年下降22.6%，低於乘用車行業下跌33.4%。分結構看，一綫豪華車BBA（奔馳、寶馬和奧迪）下降31%，其他二綫豪華車銷量下降33.8%。2月豪華車終端折扣率按月下降0.5個百分點至12.7%，短期壓力或緩解。

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該行又判斷，盡管1月行業表現較弱，但高端車市場相對強勢，反映消費升級動力強勁；高端車市場仍有持續擴容潛力，新勢力持續吃進高端車市場；高端車市場的新能源化有望加劇。根據各大整車廠信息，奔馳今年銷售目標81萬輛，按年增長6.3%。寶馬今年銷售目標84萬輛，按年增長9%。該行估計中升核心經銷品牌奔馳、寶馬、雷克薩斯及豐田，有望帶動公司新車銷售恢復性增長。

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責任編輯：林衛