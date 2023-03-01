【券商點睇】非PC業務錄得強勢增長 聯想目標睇升五成

東方證券發表報告，聯想集團（00992）受全球個人電腦（PC）需求疲軟影響，來自智能設備（IDG）部門的收入降低，惟公司積極發展非PC業務，方案服務（SSG）部門與基礎設施（ISG）部門增長較快，上季非PC業務的收入佔已比進一步提高至41%。

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

根據上季業績，SSG部門的利潤率遠超公司平均，利潤增長新引擎。期內，營業利潤率20.2%，為三部門之最。未來，公司將持續投入聯想知識產權（IPs）解決方案、加強混合雲組合，SSG部門有望成為利潤增長新引擎。同時，上季ISG部門的營業利潤亦呈高速增長，按年升156%。隨着AI領域對邊緣計算及混合雲需求的提升，ISG業務有望進一步擴大。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行預測公司2022至2024年度每股收益分別為0.15美元、0.16美元及0.18美元，根據可比公司2023年市盈率估值8.87倍，對應目標價為11.32元，維持「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】





責任編輯：林衛