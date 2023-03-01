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【券商點睇】非PC業務錄得強勢增長 聯想目標睇升五成

股樓投資 12:04 2023/03/01

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東方證券發表報告，聯想集團（00992）受全球個人電腦（PC）需求疲軟影響，來自智能設備（IDG）部門的收入降低，惟公司積極發展非PC業務，方案服務（SSG）部門與基礎設施（ISG）部門增長較快，上季非PC業務的收入佔已比進一步提高至41%。

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

根據上季業績，SSG部門的利潤率遠超公司平均，利潤增長新引擎。期內，營業利潤率20.2%，為三部門之最。未來，公司將持續投入聯想知識產權（IPs）解決方案、加強混合雲組合，SSG部門有望成為利潤增長新引擎。同時，上季ISG部門的營業利潤亦呈高速增長，按年升156%。隨着AI領域對邊緣計算及混合雲需求的提升，ISG業務有望進一步擴大。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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該行預測公司2022至2024年度每股收益分別為0.15美元、0.16美元及0.18美元，根據可比公司2023年市盈率估值8.87倍，對應目標價為11.32元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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