▲ 【美股焦點】「Tesla殺手」Rivian料今年產量僅5萬輛、遠遜預期 盤後大跌一成

曾被稱為「Tesla殺手」的美國電動車廠Rivian（美：RIVN）第四季虧損收窄28%至17.2億美元，經調整每股虧損為1.73美元，較市場預期的1.94美元輕微。不過，Rivian預告今年生產遇供應鏈樽頸，全年僅產5萬輛，低於市場預期的6.717萬輛。Rivian去年產量為2.4337萬輛，低於2.5萬輛目標，交付量為2.0332萬輛。

除此以外，Rivian 將召回1.2716萬輛汽車，以修復前排乘客座椅上的一個故障傳感器，召回範圍包括該公司截至去年9月底生產的近89%的車輛。

Rivian盤後股價大跌一成，報17.35美元，較上市初期逾百美元累跌逾8成。

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