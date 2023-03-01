【數據點睇】官方PMI連續兩月位於景氣區 2月製造業PMI升至52.6

國家統計局周三（1日）公布，2月官方製造業採購經理指數（PMI）升至52.6，較上月大幅反彈2.5個百分點，並且連續第二個月位於景氣區。數據又顯示，2月製造業PMI各分類指數均高於上月，調查的21個行業中有18個位於擴張區間，比上月增7個，反映製造業景氣度繼續改善。

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另一方面，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均高於榮枯綫，只有原材料庫存指數低於榮枯綫。其中，生產指數為56.7，較上月大升6.9個百分點，表明製造業生產明顯加快，而新訂單指數為54.1，比上月上升3.2個百分點，亦反映市場需求繼續回升。

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至於2月非製造業商務活動指數為56.3，比上月上升1.9個百分點。分行業看，建築業商務活動指數為60.2，較上月升3.8個百分點，服務業商務活動指數為55.6，比上月增1.6個百分點。此外，道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、租賃及商務服務等行業商務活動指數位於60以上的高位景氣區間。

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責任編輯：林衛