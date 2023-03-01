蘇維思獲提名任美國勞工部長 拜登政府首亞裔官員任命

美國白宮周二（2月28日）確認，總統拜登（Joe Biden）將提名華裔勞工部副部長蘇維思（Julie Su），接替沃爾什（Marty Walsh）成為部長。蘇維思將是拜登政府首位亞裔官員提名。

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白宮指蘇維思是一位有經驗及通過考驗的領袖，將繼續協助打造一個更強大﹑更堅韌及更包容的經濟，讓美國民眾從工作中獲得更公正回報，亦有平等機會向前邁進。

拜登在聲明中表示，十分期待與蘇維思合作，為勞動階層建立一個有效的經濟體，促請參議院盡快通過提名，讓政府完成為勞動階層訂立的目標。

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蘇維思一直是勞工部長大熱接任人選，並已獲民主黨國會亞裔及太平洋美國人黨團支持。美國最大工會全國教育協會（National Education Association）早前亦呼籲拜登，提名蘇維思接任。

蘇維思於2021年獲任命成勞工部副部長，此前曾是加州政府勞動及工人發展部部長及民權律師。在加州政府任職期間，蘇維思因新冠疫情時延遲發放失業福利而備受質疑。

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責任編輯：吳漢培