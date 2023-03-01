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【小米1810】小米照升近4%　遭華為起訴四項專利侵權　雙方據報正積極談判調解

股市 11:39 2023/03/01

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【小米1810】小米遭華為起訴四項專利侵權　雙方據報正積極談判調解

小米 （01810） 遭華為起訴四項專利侵權，並獲國家知識產權局受理，此次涉案的四項專利中，其中兩項為4G、LTE標準必要專利，另兩項專利涉及手機攝像和屏幕解鎖技術。小米回應指，雙方就專利許可在積極談判，並尋求調解，協助雙方達成協議。

小米現升3.9%，報12.3元。

根據國家知識產權報第02版刊發的《重大專利侵權糾紛行政裁決受理公告》信息，華為已經起訴小米四項專利侵權。該公告顯示，今年1月17日，國家知識產權局受理華為提出的小米侵犯其四項中國專利的案件。從案件披露的內容來看，這次涉及糾紛的4個專利分別為「發送控制信令的方法和裝置」，「載波聚合時反饋ACK/NACK訊息的方法、基站和用戶設備」和「一種獲取全景圖像的方法及終端」，「一種鎖屏方法及移動終端」。

據內媒報道，小米方面回應稱，雙方就專利許可在積極談判，中國的知識產權保護製度提供了多元化的解決機制，包括行政和司法調解。通過第三方的調解機制解決許可問題是行業慣例，華為和小米雙方均認為知識產權許可和合作有利於促進創新和公眾利益，並認為調解是幫助達成許可的一種有效渠道。雙方在繼續積極談判的同時，尋求利用多元化的調解機制，協助雙方達成協議。

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編輯：姚卓然

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