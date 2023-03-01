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【AI戰局】Elon Musk擬招募AI研究人員　組開發團隊對戰ChatGPT

科技 12:19 2023/03/01

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馬斯克（Elon Musk）雖認為AI是人類文明未來面臨的最大風險之一，惟近日亦有意打造AI研究團隊，對戰ChatGPT。

由OpenAI開發的ChatGPT近日掀起人工智能生成內容（AIGC）熱潮，卻被曾經參與創立OpenAI的馬斯克（Elon Musk）先後批評OpenAI早已變質、ChatGPT的對答及言論道德標準令人擔憂，以及指AI是人類文明未來面臨的最大風險之一等。作為科技狂人的Elon Musk，亦似乎還有意打造全新的AI研究團隊，對戰ChatGPT。

據科技媒體The Information引述知情人士指出，Elon Musk已招募曾任職於Google母企Alphabet的DeepMind AI部門資深AI技術研究人員Igor Babuschkin。Elon Musk與該名研究人員已討論組成一AI研究團隊，並且在最近幾周找來其他AI研究人員洽談開設相關研究實驗室，惟目前還在早期階段，未有開發特定產品或項目等具體計畫。

【虛假ChatGPT】逾50個假冒惡意應用程式　借ChatGPT名義詐騙

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開發ChatGPT的OpenAI，是在2015年由Elon Musk帶頭出資創立，惟Elon Musk至2019年初表示，由於對AI存有擔憂以及與團隊的想法存有分歧，包括認為昔日OpenAI是定位為非牟利機構，現今已經「變質」，於是宣布退出OpenAI。

Elon Musk上月中在杜拜出席世界政府高峰會（World Government Summit時又表示，AI確實很有能力，但是把雙面刃，同時絕對是人類文明未來面臨的最大風險之一，伴隨著極大危機。

然而The Information另有報道指出，Igor Babuschkin還沒正式簽署加入Elon Musk計畫，未知此後Elon Musk將有何新作風、新策略帶領該AI研究團隊，以及有哪些團隊成員。有關消息仍有待Elon Musk之後確認及公布。

責任編輯：張寶燕

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