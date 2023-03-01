【電動車】財政部重申2023年免新能源車購置稅、北京市續推換車補貼　比亞迪彈5%、小鵬理想升8%

國家財政部部長劉昆在國新辦記者會上表示，要加大財政政策力度穩住經濟大盤，擴大國內總需求，同時將赤字率保持在合理水平。財政部副部長許宏才則重申，對於購置期在今年的新能源車，繼續免徵車輛購置稅。

內地政府於去年9月已表明，2023年會繼續免徵新能源車購置稅，連同最新中國PMI數據理想，多家中資新能源汽車股今早股價發力走上。比亞迪股份 （01211） 半日升5.4%，小鵬汽車 （09868） 和理想汽車 （02015） 升約8%，蔚來 （09866） 升7%，吉利汽車 （00175） 和長城汽車 （02333） 都升約4%。

除了重提新能源汽車購置稅，許宏才又指，要全面擴大內需，鼓勵有條件的地方，通過現金渠道，支持家電以舊換新、綠色智能家電下鄉，降低部分優質消費品關稅，推動加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，支持剛性和改善性住房需求，積極促進居民消費。

另外，內地官媒指，北京市今年將繼續實施乘用車置換新能源車補貼政策，補貼標準和方式與去年保持一致。今日起至8月31日期間，個人消費者報廢，或轉出北京市註冊登記在個人名下1年以上的乘用車，並在北京市汽車銷售企業新購新能源小客車，可獲得8000元（人民幣，下同）或1萬元補貼。

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編輯：麥德銘