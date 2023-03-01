▲ 【收息股】駿利亨德森：香港股市去年股息增兩成 惟逾四分之一公司削派息

根據最新的駿利亨德森（Janus Henderson）全球股息指數，2022年亞太區（日本除外），即包括澳洲、香港、新加坡、南韓和台灣，全年股息總額達到1,849億美元，按年整體增長7.2%。台灣仍然是亞太區增長的主要動力，其基本增幅達21.7%，而香港、新加坡和南韓均錄得雙位數增長。

駿利亨德森指，2022年全球股息刷新紀錄，按年增長8.4%至1.56萬億美元，與該行的預測相符。計及美元走強、個別特別股息較低、以及其他因素後，實際上基本增幅更強，達13.9%。

港全年股息增兩成 惟逾四分之一公司削派息

至於香港全年股息錄得雙位數增長，為亞太區第四季度20.3%的持續增長作出了重大貢獻。香港全年派息總額為551億美元，基本增長19.8%。能源集團中海油 （00883） 和中移動 （00941） 受惠於異常強勁的交易，對增長的貢獻最大。然而，佔香港2021年派息額四分之一的房地產行業卻在2022年削減了13%派息。總體而言，僅有不到四分之三的香港公司在2022年提高或保持派息額。

中國內地的情況與香港相似，即其增長高度依賴於佔股息額三分之一增長的石油行業，但同時受陷入困境的房地產行業削減派息所拖累。儘管如此，中國內地派息總額仍錄得破紀錄的497億美元，基本增長11.3%。

然而，鑑於未來經濟增長不明朗、通貨膨脹引致進一步加息的可能以及地緣政治風險，駿利亨德森預計2023年的股息增長將放緩，總額達1.6萬億美元，整體增長2.3%，相當於基本增長3.4%。

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編輯：姚卓然