【大行看法】ING彭藹嬈：今年內地汽車市場料增約5%　電動車對整體銷售增長的貢獻將減弱

▲ ING彭藹嬈：今年內地汽車市場料增約5% 電動車對整體銷售的增長貢獻將減弱

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈預計，全球2023年新車銷售增長略高於4%，當中，估計內地今年汽車市場銷量增速約5%，但相信防疫措施解除和經濟回暖都將有助刺激汽車銷售。同時，這也不會影響汽車業綠色轉型的整體進程，預計2030年零排放汽車數量將超傳統内燃機汽車。

彭藹嬈指，近年電動車在中國汽車銷量中佔比大增，僅在過去兩年，在政府對消費者及企業司機補貼政策的支持下，電動車銷量由6%攀升至26%。她解釋，補貼及減免政策是近年中國電動車强勁增長的主因，但行業仍需政策扶持，以平衡與傳統汽車在里程成本方面的差距。

不過，她相信，今年電動車對整體汽車銷售增長的貢獻將減弱。除新能源汽車免徵車輛購置稅政策外，其他電動車補貼政策並無更新的跡象。在財政負擔上升的情況下，政府或不傾向在經濟復蘇時通過發放補貼刺激消費。

電動車生產商可能提供折扣維持銷量

電動車在過去幾年間在政策扶持下銷量大增後，會轉趨平穩。如政府不提供現金補貼，她預計，電動車生產商或會提供折扣，以在今年維持銷量，而電動車銷售佔比將由2022年的26%微增至27.5%。中國依然會在電動車滲透率引領全球，而歐洲緊隨其後。

但如果政府出台刺激電動汽車的新措施，今年電動車銷售有望超過整體汽車銷售的30%。

料電池價格明年開始回落

另外，電動車價格多年來呈下滑趨勢，但電池價格在2022年首次上漲，加上通脹壓力，反致電動車價格上升。電池價格預計在明年開始回落，加上市場日益帶來規模經濟效益，預計2026年起擁有電動車的成本會與擁有傳統汽車的成本相當。

她又指，早年中國承諾於2035年實現電動車銷量達總汽車銷量的一半，似乎已提前達成，預計在2030年前乘用車市場的電動車銷量會超過50%及傳統能源汽車。2025年後電動車價格與傳統汽車價格會看齊。隨著電動車補貼減少，預計PHEV會在未來數年對電氣化作出更大的相對貢獻，銷量佔汽車總銷量的比例預計由去年的約5.5%上升至2025年的10.5%。

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編輯：袁諾曦