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【俄烏戰爭一周年】普京下令FSB 加強情報防堵西方

環球政治 10:39 2023/03/01

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）日前下令，要求聯邦安全局（FSB）在國內加強情報活動，防止西方及烏克蘭在當地發動間諜及破壞行動。

【俄烏戰爭一周年】耶倫突訪基輔 重申美國續經濟援助 【下一頁】

普京周二（2月28日）向官員演說時表示，FSB需要阻止「破壞團體」由烏克蘭進入俄羅斯，加強保護俄國基建，以及防止西方情報機構讓俄國內的「恐怖份子及極端份子」死灰復燃。

普京指西方情報機構過往一直在俄羅斯保持活躍，聲稱現時對方更針對俄國增添人力﹑技術及資源，俄國必需作出相對回應。他下令FSB阻止非法武器流入俄羅斯，並要求加強4個透過公投「加入」俄羅斯的烏克蘭地區安全。

美國波蘭德國擬聯合軍演 應對俄羅斯威脅 【下一頁】

同時，普京亦指示FSB需要全面增強反情報活動，表明軍方﹑執法機構﹑國防工業建築物﹑重要科技及個人數據等控制體制的重要資料必須妥善保護。他更特別點名，要FSB保護俄國最新武器及裝備，惟未透露更多詳情。

另外，普京再次提醒俄國人民需留心叛國者。他指民眾有必要監察及阻止，任何意圖分裂與削弱俄國社會的非法活動，不能讓敵人以分離主義﹑民族主義﹑新納粹主義及仇外作為武器。

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責任編輯：吳漢培

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