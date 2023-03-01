【中資電訊股】聯通抽升6%　發布5G RedCap商用模組

▲ 【中資電訊股】聯通發布5G RedCap商用模組

聯通 （00762） 在2023年世界移動通信展期間，發布了全球首款通用型5G RedCap商用模組NX307。聯通現升5.9%，報6.06元。

中國聯通副總經理 梁寶俊表示，聯通基於5G OPENLAB實驗室先進的R17端到端測試環境，完成業界首款5G RedCap商用模組NX307研發，支持5G主流商用頻段，重點面向工業、電力及車聯網等行業領域，滿足行業客戶對輕量化5G模組的需求。

他指，與現有R15/R16模組相比，雁飛NX307模組成本下降50%，功耗為同尺寸LTE Cat.4模組的80%，實現低功耗特性，滿足功耗敏感場景的需求。

此外，該款模組在5G上下行速率、時延、可靠性等方面全面匹配3GPP標準，融合了高精定位、網絡切片、5G LAN、高精授時等5G關鍵能力，賦能行業客戶數字化轉型。

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編輯：姚卓然