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【內房銷售】龍湖上月銷售按年升8成 一文看清2月內房銷售表現（不斷更新）
內房銷售開始回暖，據克而瑞指，隨著疫情管控全面鬆綁、企業供應低位回升，春節以來整體市場表現為止跌回升，加上低基數效應，百強房企2月實現銷售操盤金額4615.6億元（人民幣，下同），按年增長14.9%，按月升29.1%。不過，首兩個月累計銷售仍現按年下跌，據中指研究院指，首兩個月百強房企銷總額為9841.1億元，按年跌4.8%，但已較去年同期降幅大幅收窄29.2個百分點。
本報綜合各大內房截至2月份為止銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。
重溫1月內房銷售，看【下一頁】
|內房
|2月單月銷售額
|首兩個月銷售額
|億元人民幣
|按年變動
|億元人民幣
|按年變動
|萬科企業 （02202）
|301.2
|+2.6%
|587.5
|-9.5%
|中海外發展 （00688）
|274.2
|+153%
|406.1
|+58.5%
|碧桂園 （02007）
|248.5
|-24.1%
|468.6
|-32.2%
|綠城中國 （03900）
|158.0
|+37.4%
|248.0
|+17.5%
|中國金茂 （00817）
|141.3
|+101.8%
|241.3
|+41.9%
|越秀地產 （00123）
|137.1
|+385.6%
|226
|+187.3%
|龍湖集團 （00960）
|111.4
|+83.2%
|183.6
|+40%
|融創 （01918）
|108.6
|-51.4%
|180.9
|-64%
|美的置業 （03990）
|/
|/
|150.2
|＋5.6%
|保利置業 （00119）
|82.0
|+485.7%
|131.0
|＋243%
|旭輝控股 （00884）
|78.1
|-5.9%
|128.3
|-5.0%
|新城發展 （01030）
|78.1
|-30.5%
|135.9
|-28.9%
|中國海外宏洋 （00081）
|52.6
|+34%
|78.5
|+34%
|遠洋集團 （03377）
|50.7
|+35.9%
|83.6
|+1.7%
|合景泰富 （01813）
|43.2
|-1.4%
|78.7
|-0.7%
|中梁控股 （02772）
|40.2
|-37.3%
|76.8
|-51.9%
|中駿 （01966）
|38.1
|-10%
|68.6
|-26%
|金地商置 （00535）
|33.8
|-21.9%
|56.8
|-43.4%
|寶龍地產 （01238）
|33.2
|+7.0%
|53.6
|-31.3%
|德信中國 （02019）
|32.0
|+29%
|55.4
|+4.3%
|弘陽地產 （01996）
|27.7
|-9.5%
|38.8
|-45.2%
|合生創展 （00754）
|21.9
|/
|35.2
|-28.8%
|建業地產 （00832）
|21.2
|+83%
|49.9
|+57.7%
|時代中國 （01233）
|19.6
|-22.1%
|28.1
|-70.7%
|祥生控股 （02599）
|18.7
|-30.1%
|33.2
|-47.8%
|正榮地產 （06158）
|16.2
|-54.1%
|29.8
|-74.0%
|大唐集團 （02117）
|14.7
|-31.2%
|23.5
|-44.9%
|融信中國 （03301）
|13.3
|-84%
|23.3
|-84.3%
|銀城國際 （01902）
|9.2
|+28.5%
|14.1
|+3.8%
|上坤地產 （06900）
|3.9
|-63.6%
|6.8
|-67.9%
|大發地產 （06611）
|4.5
|-54.2%
|7.0
|-64.8%
|景瑞控股 （01862）
|4.5
|-21.9%
|8.0
|-34.5%
龍湖集團 （00960） 公布，2月歸屬公司股東權益的合同銷售額為111.4億 元，按年升83.22%；合同銷售面積為71.2萬平方米，按年升9成；首兩個月，合約銷售金額為183.6億元，按年升4成，合同銷售面積為115萬平方米，按年升46%。
弘陽地產 （01996） 公布，2月簽約銷售金額約27.7億元，按年跌9.5%；合約銷售面積約18.92萬平方米，按年跌10.2%；每平方米均價14,642元；首兩個月，合約銷售金額約38.79億元，按年跌45.2%，累計銷售面積約27.3萬平方米，跌44.1%；每平方米銷售均價14,208元。
中國金茂 （00817） 公布，2月簽約銷售金額約141.3億元，按年增1.02倍；合約銷售面積約87.34萬平方米，按年增1.32倍；首兩個月，合約銷售金額約241.3億元，按年增41.9%，累計銷售面積約135.86萬平方米，增42.2%。
上坤地產 （06900） 公布，2月合約銷售金額約3.9億元，按年跌63.6%；合約銷售面積約4.12萬平方米，按年增51.2%；首兩個月，合約銷售金額約6.8億元，按年下跌67.9%，累計銷售面積約6.94萬平方米，跌61.9%。
上坤地產 （06900） 公布，2月合約銷售金額約3.9億元，按年跌63.6%；合約銷售面積約4.12萬平方米，按年增51.2%；首兩個月，合約銷售金額約6.8億元，按年下跌67.9%，累計銷售面積約6.94萬平方米，跌61.9%。
寶龍地產 （01238） 公布，2月合約銷售金額約33.19億元，按年增加7%；合約銷售面積約21.53萬平方米，按年增9.4%；首兩個月，合約銷售金額約53.59億元，按年下跌31.3%，累計銷售面積約34.93萬平方米，跌29.7%。
遠洋集團 （03377） 公布，2月協議銷售額約50.7億元，按年增35.9%；協議銷售面積約35.88萬平方米，下跌52.42%，每平方米協議銷售均價14,100元，按年跌10.8%；集團首兩個月累計協議銷售金額約83.6億元，按年增1.7%，累計銷售面積約57.91萬平方米，按年增18.42%，累計協議銷售均價14,400元，按年跌14.29%。
新城發展 （01030） 公布，2月合約銷售金額約78.09億元，按年減少30.47%；合約銷售面積約88.8萬平方米，下跌25.05%；首兩個月，合約銷售金額約135.85億元，按年下跌28.85%，累計銷售面積約160.03萬平方米，跌19.25%。
中梁 （02772） 2月份合約銷售金額約40.2億元，合約銷售面積40.1萬平方米，按年分別減少37.3%和39.6%；平均銷售價格為每平方米人民幣10,000元，按年增3.1%。首兩個月，集團連同其合營公司及聯營公司實現累計合約銷售金額約76.8億元，累計合約銷售面積78.7萬平方米，按年分別減少51.9%和46.3%，平均銷售價格為每平方米9,800元，按年跌3%。
旭輝 （00884） 2月份合同銷售金額約78.1億元，合同銷售面積49萬平方米，按年分別減少5.9%和14.9%；平均銷售價格為每平方米人民幣16,300元，按年增2.5%。首兩個月，集團連同其合營公司及聯營公司實現累計合同銷售金額約128.3億元，累計合同銷售面積87.26萬平方米，按年分別減少23.4%和22.5%，平均銷售價格為每平方米15,100元，按年跌5%。
正榮 （06158） 2月份合約銷售金額約16.2億元，合約銷售面積11.55萬平方米，按年分別減少54.1%和52%；平均銷售價格為每平方米人民幣14,000元，按年跌4.8%。首兩個月，集團連同其合營公司及聯營公司實現累計合約銷售金額約29.76億元，累計合約銷售面積21.42萬平方米，按年分別減少74%和70.7%，平均銷售價格為每平方米13,900元，按年跌10.9%。
中駿 （01966） 合同銷售金額約38.09億元，合同銷售面積333,117平方米，按年分別減少10%和17%。2月的平均銷售價格為每平方米人民幣11,435元。首兩個月，集團連同其合營公司及聯營公司實現累計合同銷售金額約68.60億元，累計合同銷售面積565,217平方米，按年分別減少26%和29%，平均銷售價格為每平方米12,138元。
綠城中國 （03900） 2月自投項目取得銷售4489套，銷售面積約57萬平方米，銷售金額約158億元，按年升37.4%，銷售均價為每平方米27923元。首兩個月合同銷售金額約248億元，按年升17.5%，其中歸屬於綠城集團的權益金額銷售約157億元。計及代建管理項目，首兩個月綠城集團累計取得總合同銷售額約314億元。
建業地產 （00832） 2月取得物業合同銷售額21.2億元，按年增加83%；合同銷售建築面積31.7萬平方米，按年增加為99.8%，每平方米平均銷售價格6,682元，按年減少為8.4%。首兩個月物業合同銷售總額49.9億元，按年增加57.7%，總合同銷售建築面積70.6萬平方米，按年增加為72.4%，每平方米平均銷售價格為7,066元，按年減少為8.5%。
融創 （01918） 2月合同銷售金額約108.6億元，按年跌51.4%，合同銷售面積約81.4萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,340元。首兩個月合同銷售金額約180.9億元，按年跌64%，累計合同銷售面積約140.1萬平方米，合同銷售均價約12,910元。
雅居樂 （03383） 2月的預售金額合計為61.2億元，按年跌8.9%，而對應建築面積為40.7萬平方米；平均價為每平方米15,025元。首兩個月預售金額合計為125.6億元，按年跌10.9%，而對應建築面積為82.7萬平方米，平均價為每平方米15,189元。
越秀地產 （00123） 2月合同銷售金額約137.1億元，按年升3.9倍，合同銷售面積約為40.5萬平方米，按年上升約244.3%。首兩個月合同銷售按年升1.9倍至226億元，累計合同銷售面積約為64.1萬平方米，按年上升約1倍。
德信中國 （02019） 2月合約銷售金額約32億元，按年升29%，合約銷售面積約18萬平方米。首兩個月實現累計合約銷售金額約55.4億元，按年升4.3%，累計合約銷售面積約32.5萬平方米。
中國海外發展 （00688） 公布，2月物業銷售金額為274.24億元，按年升153%；已售樓面面積為149.35萬平方米，按年上升 155.1%。首兩個月累計合約物業銷售金額為406.1億元，按年升58.5%，相應的累計已售樓面面積約220.4萬平方米，按年升56%。此外，中海外表示，集團錄得已認購物業銷售約230.9億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。
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金地商置 （00535） 公布，2月合約銷售總額為33.82億，按年跌21.86%；合約銷售總面積為22.58萬平方米，按年升20.56%；銷售均價為每平方米約人民幣15,000元。首兩個月累計合約銷售總額為56.78億元，按年跌43.35%，累計銷售總面積約34.92萬平方米，按年跌15.81%。
融信中國 （03301） 公布，2月合約銷售額約13.33億元，按年跌84%；合約建築面積為11.87萬平方米，按年跌71.6%。首兩個月累計合約物業銷售金額為23.28億元，按年跌84.3%；合約銷售面積為22.5萬平方米，按年跌69.6%。
中國海外宏洋 （00081） 公布，2月銷售額為52.61億元，按年升135.5%；合約銷售面積為89.1%。首兩個月累計合約銷售額為78.48億元，按年升34%；合約銷售面積為67.07萬平方米，按年升25.5%。另外，2月並無新增土地儲備。
保利置業 （00119） 公布，2月置業集團合同銷售約82億元，按升約4.9倍，合同銷售面積約27.8萬平方米，合同銷售均價約每平方米29451元。首兩個月累計合同銷售約131億元，按年升2.4倍，累計合同銷售面積約45.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米28779元。
時代中國 （01233） 公布，2月合同銷售19.61億元，按年跌22.1%，簽約建築面積約11萬平方米。首兩個月合同銷售金額累計為28.13億元，按年跌70.7%，建築面積為16.6萬平方米。
銀城國際 （01902） 2月總合約銷售額約為9.23億元，按年增28.5%，合約建築面積按年增30.8%至4.73萬平方米；平均合約售價按年少1.8%至每平方米19,504元。銀城首兩個月累計14.07億元人民幣，按年增3.8%；總合約建築面積約6.9萬平方米，按年增8.7%；平均售價20,542元，按年少4.5%。
萬科 （02202） 公布，2月份合同銷售金額301.2億元，按年增2.6%；合同銷售面積193.7萬平方米，按年增4.6%。首兩個月公司累計實現合同銷售587.5億元，按年跌9.5%；合同銷售面積361萬平方米，按年跌8.8%。
合生創展 （00754） 公佈，2月合約銷售21.93億元；合約銷售面積約8.77萬平方米。集團累計合約銷售35.2億元，按年減少28.8%；合約面積約14.21萬平方米，按年倒退44.1%，每平方米均價23,539元。
大發地產 （06111） 累計實現合同銷售金額約為7.04億元，按年跌64.8%；合同銷售面積為38,090平方米，按年跌69.8%；平均銷售價格為每平方米約18,483元，按年增16.6%。以1月份數據推算，意味2月份單月合同銷售金額約4.53億元，按年跌54.2%；合同銷售面積為25,057平方米，按年跌62.3%。
碧桂園 （02007） 2月公司股東權益的合同銷售金額約248.5億元，按年跌24.1%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約331萬平方米，按年跌26.1%。連同1月份數字，集團累計合同銷售金額約468.6億元，按年跌32.2%，累計合同銷售建築面積約637萬平方米，按年跌30%。
合景泰富 （01813） 公佈，2月合同銷售額43.2億元，按年減少1.4%；預售面積24.2萬平方米，按年減少10.4%。連同1月份銷售數字，累計預售額共78.7億元，按年少0.7%；累計預售面積43.8萬平方米，按年少12.4%。
大唐 （02117） 公佈，2月合同銷售額14.73億元， 按年減少31.2%；合同銷售面積14.25萬平方米，按年減少65.7%；每平方米平均銷售價格為10,337元，按年減少0.8%。今年首兩個月，集團累計合同銷售金額約23.48億元，按年倒退44.9%；累計合同銷售面積約22.72萬平方米，按年倒退45.3%；合同銷售均價約每平方米10,335元，按年增0.8%。
祥生控股 （02599） 公布，2月歸屬集團總合約銷售額為18.66億元，按年下降30.1%；合約建築面積約為13.77萬平方米，按年減少29.4%，每平方米均價13,558元，按年跌1%。首兩個月合約銷售總額為33.19億元，按年減少47.8%；合約建築面積約為24.55萬平方米，按年下跌47.3%；每平方米均價13,517元，按年跌0.9%。
景瑞控股 （01862） 公布，2月份合約銷售額4.54億元，按年跌21.9%；銷售面積25,056平方米，按年少34.2%；平均銷售價格為每平方米約18,119元，按年增18.7%。首兩個月合約銷售額7.96億元，按年跌34.5%；建築面積42,993平方米，按年減少42.9%；平均銷售價格為每平方米約18,515元，按年跌14.8%。
美的置業 （03990） 首兩個月合同銷售金額約150.2億元，按年升5.6%，而相應的已售建築面積約120.8萬平方米。
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