【內房銷售】萬科2月銷售按年增3%　一文看清2月內房銷售表現（不斷更新）

▲ 一文看2月內房銷售

內房銷售開始回暖，據克而瑞指，隨著疫情管控全面鬆綁、企業供應低位回升，春節以來整體市場表現為止跌回升，加上低基數效應，百強房企2月實現銷售操盤金額4615.6億元（人民幣，下同），按年增長14.9%，按月升29.1%。不過，首兩個月累計銷售仍現按年下跌，據中指研究院指，首兩個月百強房企銷總額為9841.1億元，按年跌4.8%，但已較去年同期降幅大幅收窄29.2個百分點。

本報綜合各大內房截至2月份為止銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。

重溫1月內房銷售，看【下一頁】

內房 2月單月銷售額 首兩個月銷售額 億元人民幣 按年變動 億元人民幣 按年變動 萬科企業 （02202） 301.2 +2.6% 587.5 -9.5% 碧桂園 （02007） 248.5 -24.1% 468.6 -32.2% 美的置業 （03990） / / 150.2 ＋5.6% 合景泰富 （01813） 43.2 -1.4% 78.7 -0.7% 合生創展 （00754） 21.9 / 35.2 -28.8% 祥生控股 （02599） 18.7 -30.1% 33.2 -47.8% 大唐集團 （02117） 14.7 -31.2% 23.5 -44.9% 大發地產 （06611） 7.0 -64.8% 4.5 -54.2% 景瑞控股 （01862） 4.5 -21.9% 8.0 -34.5%

萬科 （02202） 公布，2月份合同銷售金額301.2億元，按年增2.6%；合同銷售面積193.7萬平方米，按年增4.6%。首兩個月公司累計實現合同銷售587.5億元，按年跌9.5%；合同銷售面積361萬平方米，按年跌8.8%。

合生創展 （00754） 公佈，2月合約銷售21.93億元；合約銷售面積約8.77萬平方米。集團累計合約銷售35.2億元，按年減少28.8%；合約面積約14.21萬平方米，按年倒退44.1%，每平方米均價23,539元。

大發地產 （06111） 累計實現合同銷售金額約為7.04億元，按年跌64.8%；合同銷售面積為38,090平方米，按年跌69.8%；平均銷售價格為每平方米約18,483元，按年增16.6%。以1月份數據推算，意味2月份單月合同銷售金額約4.53億元，按年跌54.2%；合同銷售面積為25,057平方米，按年跌62.3%。

碧桂園 （02007） 2月公司股東權益的合同銷售金額約248.5億元，按年跌24.1%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約331萬平方米，按年跌26.1%。連同1月份數字，集團累計合同銷售金額約468.6億元，按年跌32.2%，累計合同銷售建築面積約637萬平方米，按年跌30%。

合景泰富 （01813） 公佈，2月合同銷售額43.2億元，按年減少1.4%；預售面積24.2萬平方米，按年減少10.4%。連同1月份銷售數字，累計預售額共78.7億元，按年少0.7%；累計預售面積43.8萬平方米，按年少12.4%。

大唐 （02117） 公佈，2月合同銷售額14.73億元， 按年減少31.2%；合同銷售面積14.25萬平方米，按年減少65.7%；每平方米平均銷售價格為10,337元，按年減少0.8%。今年首兩個月，集團累計合同銷售金額約23.48億元，按年倒退44.9%；累計合同銷售面積約22.72萬平方米，按年倒退45.3%；合同銷售均價約每平方米10,335元，按年增0.8%。

祥生控股 （02599） 公布，2月歸屬集團總合約銷售額為18.66億元，按年下降30.1%；合約建築面積約為13.77萬平方米，按年減少29.4%，每平方米均價13,558元，按年跌1%。首兩個月合約銷售總額為33.19億元，按年減少47.8%；合約建築面積約為24.55萬平方米，按年下跌47.3%；每平方米均價13,517元，按年跌0.9%。

景瑞控股 （01862） 公布，2月份合約銷售額4.54億元，按年跌21.9%；銷售面積25,056平方米，按年少34.2%；平均銷售價格為每平方米約18,119元，按年增18.7%。首兩個月合約銷售額7.96億元，按年跌34.5%；建築面積42,993平方米，按年減少42.9%；平均銷售價格為每平方米約18,515元，按年跌14.8%。

美的置業 （03990） 首兩個月合同銷售金額約150.2億元，按年升5.6%，而相應的已售建築面積約120.8萬平方米。

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