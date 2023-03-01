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【內房銷售】美的置業首兩個月銷售升5.6% 一文看清2月內房銷售表現（不斷更新）
股市 10:16 2023/03/01
內房銷售開始回暖，據克而瑞指，隨著疫情管控全面鬆綁、企業供應低位回升，春節以來整體市場表現為止跌回升，加上低基數效應，百強房企2月實現銷售操盤金額4615.6億元（人民幣，下同），按年增長14.9%，按月升29.1%。不過，首兩個月累計銷售仍現按年下跌，據中指研究院指，首兩個月百強房企銷總額為9841.1億元，按年跌4.8%，但已較去年同期降幅大幅收窄29.2個百分點。
本報綜合各大內房截至2月份為止銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。
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|內房
|2月單月銷售額
|首兩個月銷售額
|億元人民幣
|按年變動
|億元人民幣
|按年變動
|美的置業（03990）
|/
|/
|150.2
|＋5.6%
美的置業（03990）首兩個月合同銷售金額約150.2億元，按年升5.6%，而相應的已售建築面積約120.8萬平方米。
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