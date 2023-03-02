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【內房銷售】祥生2月銷售按年跌三成　一文看清2月內房銷售表現（不斷更新）

股市 19:39 2023/03/02

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一文看2月內房銷售

內房銷售開始回暖，據克而瑞指，隨著疫情管控全面鬆綁、企業供應低位回升，春節以來整體市場表現為止跌回升，加上低基數效應，百強房企2月實現銷售操盤金額4615.6億元（人民幣，下同），按年增長14.9%，按月升29.1%。不過，首兩個月累計銷售仍現按年下跌，據中指研究院指，首兩個月百強房企銷總額為9841.1億元，按年跌4.8%，但已較去年同期降幅大幅收窄29.2個百分點。

本報綜合各大內房截至2月份為止銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。

重溫1月內房銷售，看【下一頁】

內房 2月單月銷售額 首兩個月銷售額
億元人民幣 按年變動 億元人民幣 按年變動
美的置業 （03990） / / 150.2 ＋5.6%
祥生控股 （02599） 18.7 -30.1% 33.2 -47.8%
景瑞控股 （01862） 4.5 -21.9% 8.0 -34.5%

祥生控股 （02599） 公布，2月歸屬集團總合約銷售額為18.66億元，按年下降30.1%；合約建築面積約為13.77萬平方米，按年減少29.4%，每平方米均價13,558元，按年跌1%。首兩個月合約銷售總額為33.19億元，按年減少47.8%；合約建築面積約為24.55萬平方米，按年下跌47.3%；每平方米均價13,517元，按年跌0.9%。

景瑞控股 （01862） 公布，2月份合約銷售額4.54億元，按年跌21.9%；銷售面積25,056平方米，按年少34.2%；平均銷售價格為每平方米約18,119元，按年增18.7%。首兩個月合約銷售額7.96億元，按年跌34.5%；建築面積42,993平方米，按年減少42.9%；平均銷售價格為每平方米約18,515元，按年跌14.8%。

美的置業 （03990） 首兩個月合同銷售金額約150.2億元，按年升5.6%，而相應的已售建築面積約120.8萬平方米。

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