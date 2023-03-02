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【內房銷售】祥生2月銷售按年跌三成 一文看清2月內房銷售表現（不斷更新）
內房銷售開始回暖，據克而瑞指，隨著疫情管控全面鬆綁、企業供應低位回升，春節以來整體市場表現為止跌回升，加上低基數效應，百強房企2月實現銷售操盤金額4615.6億元（人民幣，下同），按年增長14.9%，按月升29.1%。不過，首兩個月累計銷售仍現按年下跌，據中指研究院指，首兩個月百強房企銷總額為9841.1億元，按年跌4.8%，但已較去年同期降幅大幅收窄29.2個百分點。
本報綜合各大內房截至2月份為止銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。
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|內房
|2月單月銷售額
|首兩個月銷售額
|億元人民幣
|按年變動
|億元人民幣
|按年變動
|美的置業 （03990）
|/
|/
|150.2
|＋5.6%
|祥生控股 （02599）
|18.7
|-30.1%
|33.2
|-47.8%
|景瑞控股 （01862）
|4.5
|-21.9%
|8.0
|-34.5%
祥生控股 （02599） 公布，2月歸屬集團總合約銷售額為18.66億元，按年下降30.1%；合約建築面積約為13.77萬平方米，按年減少29.4%，每平方米均價13,558元，按年跌1%。首兩個月合約銷售總額為33.19億元，按年減少47.8%；合約建築面積約為24.55萬平方米，按年下跌47.3%；每平方米均價13,517元，按年跌0.9%。
景瑞控股 （01862） 公布，2月份合約銷售額4.54億元，按年跌21.9%；銷售面積25,056平方米，按年少34.2%；平均銷售價格為每平方米約18,119元，按年增18.7%。首兩個月合約銷售額7.96億元，按年跌34.5%；建築面積42,993平方米，按年減少42.9%；平均銷售價格為每平方米約18,515元，按年跌14.8%。
美的置業 （03990） 首兩個月合同銷售金額約150.2億元，按年升5.6%，而相應的已售建築面積約120.8萬平方米。
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