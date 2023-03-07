【內房銷售】中駿上月銷售按年跌10%　一文看清2月內房銷售表現（不斷更新）

▲ 一文看2月內房銷售

內房銷售開始回暖，據克而瑞指，隨著疫情管控全面鬆綁、企業供應低位回升，春節以來整體市場表現為止跌回升，加上低基數效應，百強房企2月實現銷售操盤金額4615.6億元（人民幣，下同），按年增長14.9%，按月升29.1%。不過，首兩個月累計銷售仍現按年下跌，據中指研究院指，首兩個月百強房企銷總額為9841.1億元，按年跌4.8%，但已較去年同期降幅大幅收窄29.2個百分點。

本報綜合各大內房截至2月份為止銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。

重溫1月內房銷售，看【下一頁】

內房 2月單月銷售額 首兩個月銷售額 億元人民幣 按年變動 億元人民幣 按年變動 萬科企業 （02202） 301.2 +2.6% 587.5 -9.5% 中國海外發展 （00688） 274.2 +153% 406.1 +58.5% 碧桂園 （02007） 248.5 -24.1% 468.6 -32.2% 綠城中國 （03900） 158 +37.4% 248 +17.5% 越秀地產 （00123） 137.1 +385.6% 226 +187.3% 融創 （01918） 108.6 -51.4% 180.9 -64% 美的置業 （03990） / / 150.2 ＋5.6% 保利置業 （00119） 82 +485.7% 131 ＋243% 中國海外宏洋 （00081） 52.6 +34% 78.5 +34% 合景泰富 （01813） 43.2 -1.4% 78.7 -0.7% 中駿 （01966） 38.09 -10% 68.6 -26% 金地商置 （00535） 33.8 -21.9% 56.8 -43.4% 德信中國 （02019） 32 +29% 55.4 +4.3% 合生創展 （00754） 21.9 / 35.2 -28.8% 建業地產 （00832） 21.2 +83% 49.9 +57.7% 時代中國 （01233） 19.6 -22.1% 28.1 -70.7% 祥生控股 （02599） 18.7 -30.1% 33.2 -47.8% 大唐集團 （02117） 14.7 -31.2% 23.5 -44.9% 融信中國 （03301） 13.3 -84% 23.3 -84.3% 銀城國際 （01902） 9.2 +28.5% 14.1 +3.8% 大發地產 （06611） 7.0 -64.8% 4.5 -54.2% 景瑞控股 （01862） 4.5 -21.9% 8.0 -34.5%

中駿 （01966） 合同銷售金額約38.09億元，合同銷售面積333,117平方米，按年分別減少10%和17%。二月的平均銷售價格為每平方米人民幣11,435元。首兩個月，集團連同其合營公司及聯營公司實現累計合同銷售金額約68.60億元，累計合同銷售面積565,217平方米，按年分別減少26%和29%，平均銷售價格為每平方米12,138元。

綠城中國 （03900） 2月自投項目取得銷售4489套，銷售面積約57萬平方米，銷售金額約158億元，按年升37.4%，銷售均價為每平方米27923元。首兩個月合同銷售金額約248億元，按年升17.5%，其中歸屬於綠城集團的權益金額銷售約157億元。計及代建管理項目，首兩個月綠城集團累計取得總合同銷售額約314億元。

建業地產 （00832） 2月取得物業合同銷售額21.2億元，按年增加83%；合同銷售建築面積31.7萬平方米，按年增加為99.8%，每平方米平均銷售價格6,682元，按年減少為8.4%。首兩個月物業合同銷售總額49.9億元，按年增加57.7%，總合同銷售建築面積70.6萬平方米，按年增加為72.4%，每平方米平均銷售價格為7,066元，按年減少為8.5%。

融創 （01918） 2月合同銷售金額約108.6億元，按年跌51.4%，合同銷售面積約81.4萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,340元。首兩個月合同銷售金額約180.9億元，按年跌64%，累計合同銷售面積約140.1萬平方米，合同銷售均價約12,910元。

雅居樂 （03383） 2月的預售金額合計為61.2億元，按年跌8.9%，而對應建築面積為40.7萬平方米；平均價為每平方米15,025元。首兩個月預售金額合計為125.6億元，按年跌10.9%，而對應建築面積為82.7萬平方米，平均價為每平方米15,189元。

越秀地產 （00123） 2月合同銷售金額約137.1億元，按年升3.9倍，合同銷售面積約為40.5萬平方米，按年上升約244.3%。首兩個月合同銷售按年升1.9倍至226億元，累計合同銷售面積約為64.1萬平方米，按年上升約1倍。

德信中國 （02019） 2月合約銷售金額約32億元，按年升29%，合約銷售面積約18萬平方米。首兩個月實現累計合約銷售金額約55.4億元，按年升4.3%，累計合約銷售面積約32.5萬平方米。

中國海外發展 （00688） 公布，2月物業銷售金額為274.24億元，按年升153%；已售樓面面積為149.35萬平方米，按年上升 155.1%。首兩個月累計合約物業銷售金額為406.1億元，按年升58.5%，相應的累計已售樓面面積約220.4萬平方米，按年升56%。此外，中海外表示，集團錄得已認購物業銷售約230.9億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

金地商置 （00535） 公布，2月合約銷售總額為33.82億，按年跌21.86%；合約銷售總面積為22.58萬平方米，按年升20.56%；銷售均價為每平方米約人民幣15,000元。首兩個月累計合約銷售總額為56.78億元，按年跌43.35%，累計銷售總面積約34.92萬平方米，按年跌15.81%。

融信中國 （03301） 公布，2月合約銷售額約13.33億元，按年跌84%；合約建築面積為11.87萬平方米，按年跌71.6%。首兩個月累計合約物業銷售金額為23.28億元，按年跌84.3%；合約銷售面積為22.5萬平方米，按年跌69.6%。

中國海外宏洋 （00081） 公布，2月銷售額為52.61億元，按年升135.5%；合約銷售面積為89.1%。首兩個月累計合約銷售額為78.48億元，按年升34%；合約銷售面積為67.07萬平方米，按年升25.5%。另外，2月並無新增土地儲備。

保利置業 （00119） 公布，2月置業集團合同銷售約82億元，按升約4.9倍，合同銷售面積約27.8萬平方米，合同銷售均價約每平方米29451元。首兩個月累計合同銷售約131億元，按年升2.4倍，累計合同銷售面積約45.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米28779元。

時代中國 （01233） 公布，2月合同銷售19.61億元，按年跌22.1%，簽約建築面積約11萬平方米。首兩個月合同銷售金額累計為28.13億元，按年跌70.7%，建築面積為16.6萬平方米。

銀城國際 （01902） 2月總合約銷售額約為9.23億元，按年增28.5%，合約建築面積按年增30.8%至4.73萬平方米；平均合約售價按年少1.8%至每平方米19,504元。銀城首兩個月累計14.07億元人民幣，按年增3.8%；總合約建築面積約6.9萬平方米，按年增8.7%；平均售價20,542元，按年少4.5%。

萬科 （02202） 公布，2月份合同銷售金額301.2億元，按年增2.6%；合同銷售面積193.7萬平方米，按年增4.6%。首兩個月公司累計實現合同銷售587.5億元，按年跌9.5%；合同銷售面積361萬平方米，按年跌8.8%。

合生創展 （00754） 公佈，2月合約銷售21.93億元；合約銷售面積約8.77萬平方米。集團累計合約銷售35.2億元，按年減少28.8%；合約面積約14.21萬平方米，按年倒退44.1%，每平方米均價23,539元。

大發地產 （06111） 累計實現合同銷售金額約為7.04億元，按年跌64.8%；合同銷售面積為38,090平方米，按年跌69.8%；平均銷售價格為每平方米約18,483元，按年增16.6%。以1月份數據推算，意味2月份單月合同銷售金額約4.53億元，按年跌54.2%；合同銷售面積為25,057平方米，按年跌62.3%。

碧桂園 （02007） 2月公司股東權益的合同銷售金額約248.5億元，按年跌24.1%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約331萬平方米，按年跌26.1%。連同1月份數字，集團累計合同銷售金額約468.6億元，按年跌32.2%，累計合同銷售建築面積約637萬平方米，按年跌30%。

合景泰富 （01813） 公佈，2月合同銷售額43.2億元，按年減少1.4%；預售面積24.2萬平方米，按年減少10.4%。連同1月份銷售數字，累計預售額共78.7億元，按年少0.7%；累計預售面積43.8萬平方米，按年少12.4%。

大唐 （02117） 公佈，2月合同銷售額14.73億元， 按年減少31.2%；合同銷售面積14.25萬平方米，按年減少65.7%；每平方米平均銷售價格為10,337元，按年減少0.8%。今年首兩個月，集團累計合同銷售金額約23.48億元，按年倒退44.9%；累計合同銷售面積約22.72萬平方米，按年倒退45.3%；合同銷售均價約每平方米10,335元，按年增0.8%。

祥生控股 （02599） 公布，2月歸屬集團總合約銷售額為18.66億元，按年下降30.1%；合約建築面積約為13.77萬平方米，按年減少29.4%，每平方米均價13,558元，按年跌1%。首兩個月合約銷售總額為33.19億元，按年減少47.8%；合約建築面積約為24.55萬平方米，按年下跌47.3%；每平方米均價13,517元，按年跌0.9%。

景瑞控股 （01862） 公布，2月份合約銷售額4.54億元，按年跌21.9%；銷售面積25,056平方米，按年少34.2%；平均銷售價格為每平方米約18,119元，按年增18.7%。首兩個月合約銷售額7.96億元，按年跌34.5%；建築面積42,993平方米，按年減少42.9%；平均銷售價格為每平方米約18,515元，按年跌14.8%。

美的置業 （03990） 首兩個月合同銷售金額約150.2億元，按年升5.6%，而相應的已售建築面積約120.8萬平方米。

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