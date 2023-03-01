【中國經濟】中國2月官方製造業PMI為52.6勝預期　創近11年高

▲ 【中國經濟】中國2月官方製造業PMI為52.1勝預期 創近11年高

中國2月官方製造業PMI為52.6，勝預期的50.6，亦較上月的50.1回升，並為2012年4月份以來最高，而2月份非製造業商務活動指數為56.3 ，按月上升1.9個百分點，同樣勝預期。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2 月份，穩經濟政策措施效應進一步顯現，疊加疫情影響消退等有利因素，企業復工復產、復商復市加快，中國經濟景氣水平繼續回升。

趙慶河又指， 產需兩端同步擴張。 隨著春節假日因素和疫情影響消退，製造業企業生產恢復加快，市場需求繼續改善，生產指數和新訂單指數分別為56.7和54.1 ，高於上月6.9和3.2 個百分點。

另外， 中國2月財新製造業PMI為51.6，勝預期的50.7，為2022年8月來首次升至擴張區間。 財新智庫高級經濟學家王喆表示，2月經濟加快修復，供求擴張，外需提振，就業開始復蘇，物流恢復提速，製造業企業對未來景氣度信心增長，顯示疫情「過峰」後，經濟開始進入後疫情時代修復期。 不過，疫情影響重大深遠，目前經濟恢復基礎尚不牢固，社會生產生活完全正常化尚需時日。 中央提出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。 收入和預期是消費的基礎和前提，未來一段時期，相關政策的製定和落實還應更多著力於增加居民收入和改善市場預期。

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編輯：姚卓然