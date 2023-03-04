保誠「優秀人才培訓師」 傳承優良文化  助客戶建豐盛人生

成功可以複製？答案或許因人而異，然而透過知識及經驗的分享和累積，無疑能助從業員更好地迎接市場變化，走得更快更遠。為此，保誠保險有限公司（保誠）致力透過立體化的培訓生態系統，精準對焦業務發展，培養具專業深度及營銷管理思維的優秀人才，近年更力推「優秀人才培訓師」計劃，廣邀資深團隊領袖及業界獎項得主傳承知識與經驗。



取諸行業 積極回饋

劉瑞明廣種良木 培育人才



安穩的工作與自行創業打拼，到底孰優孰劣？作為過來人，保誠區域經理劉瑞明（Casper）笑言兩者各有優點，然而隨着年歲漸長，見聞愈增，他於90年代末毅然卸下電子工程師的身份，走出個人舒適圈加入保誠，只為幫助他人實現人生目標。

▲ 保誠區域經理劉瑞明（Casper）

堅持信念 成客戶終生伙伴



「財務策劃工作有趣之處，在於它並非一次性的銷售，理財顧問與客戶從相遇到相識、相知，彼此的關係可能維持數十載，加上我們的產品不只能為客戶提供保障，更是幫助他們規劃人生的工具，所以這份工作十分有意義。」由於深受行業的意義和可塑性吸引，即使起初遭家人和朋友勸阻，劉瑞明依然堅持信念，昂然開啟事業的新篇章。「不少人擔心行業前景，憂慮保險市場飽和，但每個人踏入不同人生階段，其保障需求均會出現變化，需要專業且可靠的理財顧問為他們提供建議，助其規劃，所以我相信自己的選擇。」天道酬勤，憑藉個人努力及對行業的熱誠，劉瑞明從一名行業初哥，逐步在業內站穩陣腳，繼而建立個人團隊，成為獨當一面的領袖，帶領團隊朝一個又一個的高峰進發。

感染新人 延續傳承文化



本着以客戶為先的理念，劉瑞明及其團隊除了贏得客戶的認同和肯定，多年來更囊括業內多項個人和團隊獎項，而他亦多次從公司數百名區域經理中脫穎而出，成為保誠十大最高業績的區域經理之一，成績斐然。「獨樂樂，不如眾樂樂。」為協助更多同事邁向成功之路，令廣大客戶透過專業財務策劃服務妥善地規劃人生，劉瑞明不但鼓勵團隊成員持續進修，考取與保險理財以至商業管理相關的專業資格外，更應邀成為保誠「優秀人才培訓師」，為公司培育更多精英。「保誠的分享文化令我非常鼓舞。」他透露，入行初期曾受不少前輩指導，故在耳濡目染下亦自覺應該回饋公司和行業，並藉此感染新人，推動他們把這份優良文化延續。

▲ 劉瑞明（右5）認為，人生最大意義並非擁有甚麼，而是能夠貢獻甚麼。因為滿足感會遠超我們所獲，將快樂感覺倍增。

稛載而歸 源於無私分享



參與「優秀人才培訓師」（前身為「榮譽培訓導師」）計劃逾10年，劉瑞明直言期間不只認識到一群志同道合的同事，更令他深深體會到只有付出，才能擁有更多的道理。「正如網絡上流傳的粟米田故事：外國一名農夫所種植的粟米每年都會獲獎，而其成功關鍵不只在於把自己的農作物照顧好，重點是把優質的粟米種子分給附近的農夫——因為當附近農田所種植的粟米同樣具備優良品質，蜜蜂傳播花粉時自然會令整個地區的粟米維持優質水平，而他只要再花多一點心思，便可種出最好的粟米。」本着相同的理念，劉瑞明矢志把從前人身上獲得的睿智，加上個人經驗傳承下去，並鼓勵更多同事參與「優秀人才培訓師」計劃。「人生最大意義並非擁有甚麼，而是能夠貢獻甚麼。因為滿足感會遠超你所獲，將快樂感覺倍增。」



一起成長 同享成果

方宇邦建正向氛圍 與團隊共榮共贏



社會變化日益加快，有人會因為前景難以掌控而感到困惑、無助，但亦有人視挑戰為動力，努力創造機遇。保誠資深營業經理方宇邦（Benson）同樣因着發展前景，毅然於2006年轉投財務策劃行業，期間縱然經歷過高山低谷，但他深信其工作能為客戶帶來深遠價值。

▲ 保誠資深營業經理方宇邦（Benson）

實現使命 弘揚財策精神



在加拿大多倫多大學畢業回港並工作一段時間後，方宇邦開始反思個人的長遠發展。「當時我正物色一份多勞多得，且工作時間較為靈活，讓我可持續進修的工作。」正因理財策劃與其理想中的工作性質不謀而合，加上可以活用其於大學修讀工商管理時所獲得的知識，故他決定轉換跑道，加入保誠這大家庭。

方宇邦坦言：「我選擇投身理財策劃行業，除了為實現個人目標以外，其實心底裏還有一份使命，就是期望透過加入行業，讓廣大市民更了解理財策劃行業。」



並肩同行 鞏固行業形象



「近年，市民對保險理財產品需求大大提升，無論從保障角度或行業角度，這絕對值得高興！」作為行業的一份子，方宇邦平日躬身力行，除了運用專業知識，為客戶提供適切的理財策劃方案外，同時還在團隊和公司中無私地分享個人經驗，在傳承知識之餘，藉此凝聚力量，進一步鞏固行業的專業形象。

「我深信要實現成功，理財顧問必須以正向的心態，朝正確方向努力堅持，才能得到理想的成果。」萬丈高樓從地起，為幫助同事建立良好的心態應對市場變化，方宇邦透露，日常會向新同事分享個人對財務策劃的見解和經驗，鼓勵新人以正面的態度建立良好基礎。「我覺得『傳承』在財務策劃行業有着重大意義，它不僅可以助你建立更強大的團隊，還可以讓各團隊維持獨有文化，從而為不同類型的客戶提供所需的財務策劃方案，最終令行業更健康地發展！」因此，他感恩能成為「優秀人才培訓師」計劃的一員，與一眾同事共榮共贏。

▲ 方宇邦（左1）相信，要實現成功，必須以正向的心態，朝正確的方向努力堅持，才能得到理想的成果。

循循善誘 促進同儕交流



傳承，包括了傳授與接收的意思，因此方宇邦日常十分重視同事間的交流。「『共同成長，共享成果』是我們團隊的文化。而新一代同事亦特別重視工作氛圍，要有成長和共贏的感覺。」因此，他日常會以同輩的身份與同事同行，藉着分享經驗，身體力行協助同事，助他們邁向成功。「我期望自己能與團隊繼續一起成長，一起在愉快的氛圍下努力，再創佳績！」

從剛入職便奪得到公司的「飛躍新星獎」，到後來多次奪得「百萬圓桌會員」（MDRT）資格，方宇邦認為個人成功並非單靠其一人努力，當中更包含客戶的信任與團隊支持。而隨着財務策劃行業的發展愈趨專業，社會對業界的要求亦愈來愈高，他勉勵同業一同努力自我增值，為客戶提供更優質的服務。

（特約）