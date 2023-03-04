  • 19°C
香港時間 : 2023305日 (週日) 10:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

保誠「優秀人才培訓師」 傳承優良文化  助客戶建豐盛人生

iMoney智富 00:00 2023/03/04

分享：

分享：

成功可以複製？答案或許因人而異，然而透過知識及經驗的分享和累積，無疑能助從業員更好地迎接市場變化，走得更快更遠。為此，保誠保險有限公司（保誠）致力透過立體化的培訓生態系統，精準對焦業務發展，培養具專業深度及營銷管理思維的優秀人才，近年更力推「優秀人才培訓師」計劃，廣邀資深團隊領袖及業界獎項得主傳承知識與經驗。

取諸行業  積極回饋 
劉瑞明廣種良木  培育人才

安穩的工作與自行創業打拼，到底孰優孰劣？作為過來人，保誠區域經理劉瑞明（Casper）笑言兩者各有優點，然而隨着年歲漸長，見聞愈增，他於90年代末毅然卸下電子工程師的身份，走出個人舒適圈加入保誠，只為幫助他人實現人生目標。

保誠區域經理劉瑞明（Casper）

堅持信念  成客戶終生伙伴

「財務策劃工作有趣之處，在於它並非一次性的銷售，理財顧問與客戶從相遇到相識、相知，彼此的關係可能維持數十載，加上我們的產品不只能為客戶提供保障，更是幫助他們規劃人生的工具，所以這份工作十分有意義。」由於深受行業的意義和可塑性吸引，即使起初遭家人和朋友勸阻，劉瑞明依然堅持信念，昂然開啟事業的新篇章。「不少人擔心行業前景，憂慮保險市場飽和，但每個人踏入不同人生階段，其保障需求均會出現變化，需要專業且可靠的理財顧問為他們提供建議，助其規劃，所以我相信自己的選擇。」天道酬勤，憑藉個人努力及對行業的熱誠，劉瑞明從一名行業初哥，逐步在業內站穩陣腳，繼而建立個人團隊，成為獨當一面的領袖，帶領團隊朝一個又一個的高峰進發。

感染新人  延續傳承文化

本着以客戶為先的理念，劉瑞明及其團隊除了贏得客戶的認同和肯定，多年來更囊括業內多項個人和團隊獎項，而他亦多次從公司數百名區域經理中脫穎而出，成為保誠十大最高業績的區域經理之一，成績斐然。「獨樂樂，不如眾樂樂。」為協助更多同事邁向成功之路，令廣大客戶透過專業財務策劃服務妥善地規劃人生，劉瑞明不但鼓勵團隊成員持續進修，考取與保險理財以至商業管理相關的專業資格外，更應邀成為保誠「優秀人才培訓師」，為公司培育更多精英。「保誠的分享文化令我非常鼓舞。」他透露，入行初期曾受不少前輩指導，故在耳濡目染下亦自覺應該回饋公司和行業，並藉此感染新人，推動他們把這份優良文化延續。

劉瑞明（右5）認為，人生最大意義並非擁有甚麼，而是能夠貢獻甚麼。因為滿足感會遠超我們所獲，將快樂感覺倍增。

稛載而歸  源於無私分享

參與「優秀人才培訓師」（前身為「榮譽培訓導師」）計劃逾10年，劉瑞明直言期間不只認識到一群志同道合的同事，更令他深深體會到只有付出，才能擁有更多的道理。「正如網絡上流傳的粟米田故事：外國一名農夫所種植的粟米每年都會獲獎，而其成功關鍵不只在於把自己的農作物照顧好，重點是把優質的粟米種子分給附近的農夫——因為當附近農田所種植的粟米同樣具備優良品質，蜜蜂傳播花粉時自然會令整個地區的粟米維持優質水平，而他只要再花多一點心思，便可種出最好的粟米。」本着相同的理念，劉瑞明矢志把從前人身上獲得的睿智，加上個人經驗傳承下去，並鼓勵更多同事參與「優秀人才培訓師」計劃。「人生最大意義並非擁有甚麼，而是能夠貢獻甚麼。因為滿足感會遠超你所獲，將快樂感覺倍增。」

一起成長  同享成果
方宇邦建正向氛圍  與團隊共榮共贏

社會變化日益加快，有人會因為前景難以掌控而感到困惑、無助，但亦有人視挑戰為動力，努力創造機遇。保誠資深營業經理方宇邦（Benson）同樣因着發展前景，毅然於2006年轉投財務策劃行業，期間縱然經歷過高山低谷，但他深信其工作能為客戶帶來深遠價值。

保誠資深營業經理方宇邦（Benson）

實現使命  弘揚財策精神

在加拿大多倫多大學畢業回港並工作一段時間後，方宇邦開始反思個人的長遠發展。「當時我正物色一份多勞多得，且工作時間較為靈活，讓我可持續進修的工作。」正因理財策劃與其理想中的工作性質不謀而合，加上可以活用其於大學修讀工商管理時所獲得的知識，故他決定轉換跑道，加入保誠這大家庭。

方宇邦坦言：「我選擇投身理財策劃行業，除了為實現個人目標以外，其實心底裏還有一份使命，就是期望透過加入行業，讓廣大市民更了解理財策劃行業。」

並肩同行  鞏固行業形象

「近年，市民對保險理財產品需求大大提升，無論從保障角度或行業角度，這絕對值得高興！」作為行業的一份子，方宇邦平日躬身力行，除了運用專業知識，為客戶提供適切的理財策劃方案外，同時還在團隊和公司中無私地分享個人經驗，在傳承知識之餘，藉此凝聚力量，進一步鞏固行業的專業形象。

「我深信要實現成功，理財顧問必須以正向的心態，朝正確方向努力堅持，才能得到理想的成果。」萬丈高樓從地起，為幫助同事建立良好的心態應對市場變化，方宇邦透露，日常會向新同事分享個人對財務策劃的見解和經驗，鼓勵新人以正面的態度建立良好基礎。「我覺得『傳承』在財務策劃行業有着重大意義，它不僅可以助你建立更強大的團隊，還可以讓各團隊維持獨有文化，從而為不同類型的客戶提供所需的財務策劃方案，最終令行業更健康地發展！」因此，他感恩能成為「優秀人才培訓師」計劃的一員，與一眾同事共榮共贏。

方宇邦（左1）相信，要實現成功，必須以正向的心態，朝正確的方向努力堅持，才能得到理想的成果。

循循善誘 促進同儕交流

傳承，包括了傳授與接收的意思，因此方宇邦日常十分重視同事間的交流。「『共同成長，共享成果』是我們團隊的文化。而新一代同事亦特別重視工作氛圍，要有成長和共贏的感覺。」因此，他日常會以同輩的身份與同事同行，藉着分享經驗，身體力行協助同事，助他們邁向成功。「我期望自己能與團隊繼續一起成長，一起在愉快的氛圍下努力，再創佳績！」

從剛入職便奪得到公司的「飛躍新星獎」，到後來多次奪得「百萬圓桌會員」（MDRT）資格，方宇邦認為個人成功並非單靠其一人努力，當中更包含客戶的信任與團隊支持。而隨着財務策劃行業的發展愈趨專業，社會對業界的要求亦愈來愈高，他勉勵同業一同努力自我增值，為客戶提供更優質的服務。

（特約）

開啟hket App，閱讀全文
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
有盈退休：做個無煩惱的收租公
有盈退休：做個無煩惱的收租公
【職場趣聞】公司唔比員工連續請AL係咪正常? 到底勞工法例畀唔畀?
【職場趣聞】公司唔比員工連續請AL係咪正常? 到底勞工法例畀唔畀?
【消費優惠】滙豐白金Visa卡客戶獎賞計劃 踏入一週年誌慶 推出多項限時優惠 送超市現金券70元
【消費優惠】滙豐白金Visa卡客戶獎賞計劃 踏入一週年誌慶 推出多項限時優惠 送超市現金券70元
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款