【內房危機】碧桂園楊國強辭任主席　全權交至女兒楊惠妍手上、股價反彈半成

▲ 【內房危機】碧桂園楊國強辭任主席 全權交至楊惠妍手上

碧桂園 （02007） 公布，主席及執行董事楊國強因年齡原因提出辭任其於公司擔任的主席及執行董事職務，由今（3月1日）起生效，並由公司聯席主席、楊國強女兒楊惠妍接任為主席。楊國強將在辭任後以特別顧問的形式繼續參與集團的公司經營。

同時，楊國強亦已辭任公司提名委員會主席、企業管治委員會主席、環境、社會及管治委員會主席、執行委員會主席，以及薪酬委員會成員，同日生效。

碧桂園今早股價與其他內房一同反彈，現升4.6%，暫報2.51元，成交1.8億元。

楊惠妍自2018年以來已任碧桂園聯席主席

至於楊惠妍亦獲委任為公司提名委員會主席、企業管治委員會主席、環境、社會及管治委員會主席、執行委員會主席，以及薪酬委員會成員，同日起生效，並將繼續擔任公司的執行董事。

碧桂園指，自2018年以來，楊惠妍已由公司副主席調任為聯席主席，與楊國強共同管理本集團日常工作，並負責公司的戰略規劃，已有多年的業務及管理經驗積累。本次接任體現楊國強對楊惠妍的充分信任與認可，公司會在董事會及管理層的帶領下實現更好的發展。

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編輯：姚卓然

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