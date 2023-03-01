【港股市況】恒指終止6連跌、報復式反彈833點　ATM升5%至7%　蔚小理升8%至11%（不斷更新）

港股連跌6日後，於3月開局報復式反彈逾800點，重上二萬關，一舉收復250天綫（19948點）、10天綫（20405點）。中國PMI勝預期，恒指高開64點後升幅擴大，全日升833點，收報20619點，成交1539億元。科指升6.6%，報4185點。ATM造好，騰訊 （00700） 升逾7%，阿里巴巴 （09988） 升逾6%，美團 （03690） 升近5%，蔚小理升逾8%至11%，內房造好，龍湖 （00960） 升逾9%。

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大行報告︰

【大行報告｜ASM】ASM太平洋抽升9% 高盛：今年第2、3季將臨到轉折點、不利因素已反映在股價上

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：09】ATM造好，騰訊 （00700） 升逾7%，阿里巴巴 （09988） 升逾6%，美團 （03690） 升近5%，蔚小理升逾8%至11%，內房造好，龍湖 （00960） 升逾9%，恒指升833點，收報20619點，成交1539億元。科指升6.6%，報4185點。

【16：00】恒指U盤前升848點，報20634點。

【15：42】ATM升5%至逾7%，恒指升幅擴至850點，報20636點，科指升7%，報4200點。

【15：36】【解構︱兩會】瑞銀財管：中國GDP增長目標或設為5%、更多房企支援出台 受惠復常板塊未來數月料表現出色

【15：26】港交所 （00388） 升近半成，高見330.8元。

【15：25】大市升810點，報20596點。

【15：14】港股尾市維持逾700點升幅，恒指升765點，報20551點，科指升6%，報4161點。

【15：05】周生生 （00116） 升逾8%，六福 （00590） 升逾3%，周大福 （01929） 升近2%，莎莎 （00178） 升逾3%。

【15：00】碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 分別升逾8%，中海外 （00688） 升逾4%，潤地 （01109） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升6%。

【14：48】騰訊 （00700） 最新升近7%，高見367.8元。

【14：41】【中國經濟】ING彭藹嬈：料今年中國GDP增長5% 消費成主要增長動力

【14：24】ATM升逾4%至6%，恒指最新升775點，報20561點，科指升6%，報4161點。

【14：23】蔚來 （09866） 最新升一成，小鵬汽車 （09868） 升逾8%，理想 （02015） 升逾7%。

【14：18】龍湖 （00960） 升近8%，暫為表現最好藍籌，恒安 （01044） 逆市偏軟，跌0.3%，藍籌中表現最差。

【14：03】大市高位窄幅上落，最新升694點，報20840點，科指升5.5%，報4139點。

【13：24】【業績｜化工】理文化工少賺10%至11.6億元、毛利率下跌 末期息減逾4成至17港仙

【13：13】百度 （09888） 升逾7%，超媒體 （00072） 升一成五。

【13：08】內險股造好，平保 （02318） 升6%，國壽 （02628） 升逾3%，太保 （02601） 升4%。

【13：04】小鵬汽車 （09868） 午後升9%，蔚來 （09866） 升逾8%，理想汽車 （02015） 升逾7%。

【13：03】大市升約700點，報20489點，升703點。

【13：02】騰訊 （00700） 午後初段升6%，阿里巴巴 （09988） 升逾5%，美團 （03690） 升逾3%。

【13：01】創科 （00669） 中午再發澄清公告，股價午後升逾2%，高見81.5元。

【13：00】港股午後初段升約675點，報20461點，科指升5.2%，報4129點。

【12：57】【澳門賭收】澳門2月賭收升33%至103億元勝預期 永利新濠半日抽升6%

【12：35】【業績｜紙業股】理文造紙去年少賺62% 末期息派3.3仙

【12：30】【狙擊669】創科實業再發11頁回應反擊沽空報告 批Jehoshaphat結論無效

【12：00】恒指半日升666點，報20451點，重上二萬關，一舉收復250天綫（19948點）、10天綫（20405點），成交775億元。科指升5%，報4122點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升5%，美團 （03690） 升近4%。中資電訊股、新能源車股造好，蔚小理升7%至8%。

【11：47】聯通 （00762） 最新升逾7%，中電信 （00728） 升逾8%，破頂高見4.28元，中移動 （00941） 升逾2%，破頂高見60.5元。

【11：41】【小米1810】小米照升近4% 遭華為起訴四項專利侵權 雙方據報正積極談判調解

【11：34】ASMPT （00522） 績後造好，升幅擴大至一成，高見73.9元。

【11：33】【電動車】財政部重申2023年免新能源車購置稅 比亞迪彈4%、小鵬理想升逾8%

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.9%，深證升1%，創業板指升0.6%。

【11：20】【收息股】駿利亨德森：香港去年股息增兩成 惟逾四分之一公司削派息

【11：17】恒指重上10天綫（20405點），報20412點，升624點。

【11：10】內房造好，其中，中海外 （00688） 升逾半成，潤地 （01109） 升逾3%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 升逾6%，雅居樂 （03383） 升逾4%。

【11：06】恒指最新升近600點，報20376點，升590點，科指升4.4%，報4099點。騰訊 （00700） 升5%，阿里巴巴 （09988） 升4%，美團 （03690） 升逾3%。

【11：04】【大行看法】ING彭藹嬈：今年內地汽車市場料增約5% 電動車對整體銷售的增長貢獻將減弱

【10：52】舜宇 （02382） 升7%，高見96.05元，瑞聲 （02018） 升逾3%。

【10：40】創科 （00669） 績前逆市偏軟，股價微跌0.1%，曾低見76.3元。

【10：34】【中資電訊股】聯通抽升6% 發布5G RedCap商用模組

【10：32】騰訊 （00700） 升逾4%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升3%，恒指升幅擴至500點，科指升4%。

【10：24】比亞迪 （01211） 升逾4%，吉利 （00175） 升逾3%，長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 升3%。

【10：22】大市曾升近500點，高見20282點，最新報20258點，升472點，科指升4%，報4082點。

【10：18】國美零售 （00493） 逆市跌3%，低見0.152元。

【國美493】國美零售：逾期貸款總額68.9億人幣、正與貸方磋商再融資 近日非重要附屬公司被凍結

【10：17】【內房銷售】美的置業首兩個月銷售升5.6% 一文看清2月內房銷售表現（不斷更新）

【10：12】【中國版ChatGPT】百度升逾3% 3.16舉行AI產品「文心一言」發布會

【10：06】騰訊 （00700） 升幅擴大至4%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 升逾2%。

【10：00】中資電訊股續造好，聯通 （00762） 升逾6%，中電信 （00728） 升近半成，中移動 （00941） 升逾2%，破頂高見60.15元。

【09：58】恒指升幅擴大至約400點，報20188點，升402點。

【09：56】騰訊 （00700） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，美團 （03690） 升近2%。

【09：50】大市升幅擴大至逾300點，報20119點，升333點，科指升2.2%，報4010點。

【09：47】中國2月財新製造業PMI為51.6，較預期50.2為高，前值49.2。

【09：42】恒指最新升約215點，觸二萬關。

【09：39】新能源汽車股造好，理想汽車 （02015） 升逾4%，蔚來 （09866） 升逾2%，小鵬汽車 （09868） 升逾6%。

【09：37】百威亞太 （01876） 績前造好，升近半成，潤啤 （00291） 升3%，青啤 （00168） 升2%。

【09：32】恒指最新升200點，報19985點。

【09：32】中國2月官方製造業PMI為52.6，高於預期的50.6及前值50.1。中國2月官方非製造業PMI為56.3，亦較預期的54.9及前值54.4為高。

【中國經濟】中國2月官方製造業PMI為52.6勝預期 創近11年高

【09：30】海昌海洋公園 （02255） 升逾7%，高見2.09元，早段成交近2.3億元。

【09：27】【業績｜MINISO】名創優品再彈近5%創上市新高 上季經調整淨利潤增82% 收入減少10%

【09：23】滙豐 （00005） 擬發行總值20億美元（約156億港元）的永久後償或有可轉換證券，股價高開近1%。

【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券 年息8厘

【09：23】和記電訊去年轉虧損1.58億元，股價今早低開半成。

【業績｜電訊股】和記電訊去年EBITDA跌4%、預告中期考慮派特別息 末期息維持5.21仙、周息率5.6厘

【09：23】和黃醫藥 （00013） 績後高開2%。和黃醫藥年度淨虧損按年擴大85.4%至3.61億美元。

【業績｜醫藥股】和黃醫藥去年虧損擴大85%至3.6億美元 料今年腫瘤/免疫業務收入增約2倍

【09：23】ASMPT （00522） 績後高開逾2%。

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 偏軟跌0.6%，恒指高開64點，開報19849點，科指升0.4%，報3939點。

【09：13】期指開報19831點，升89點。

【09：00】【內房危機】碧桂園楊國強辭任主席 全權交至楊惠妍手上

【08：47】百威亞太 （01876） 、創科 （00669） 、蔚來 （09866） 等將於今日公布業績。

【08：44】恒指黑期跌約18點，報19792點，道指期貨跌99點，報32583點。

【07：58】【人事變動】海信家電代慧忠退任總裁 由胡劍涌接任

【07：50】【業績】ASMPT去年少賺17.5% 末期息減近27%至1.9元

【07：45】【盈喜盈警】微創料去年虧損擴大至5.85億美元 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【07：45】【Morning精點】滙豐香港投行高層「無房坐」引不滿？｜蔡天鳳讀國際學校10歲識太子爺

【07：45】港股ADR收報19845點，升59點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報60.14元，較港收市價高0.84元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報345.06元，較港收市價高1.46元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.14元，較港收市價低0.36元或0.4%。

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【07：30】美銀預計，聯儲局將加息至近6厘壓低通脹，美國經濟將在2023年第三季前陷入衰退。美股受壓，道指最多跌252點，收市跌232點，報32656點；標指跌12點，報3970點；納指跌11點或0.1%，報11455點。美滙指數升0.28%，報104.98。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升118點 滙豐ADR越60關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工、東方海外國際、呷哺呷哺

責任編輯︰梁浩碩]