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【港股市況】中國PMI勝預期　恒指3月開局早段升200點（不斷更新）

股市 09:40 2023/03/01

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港股市況不斷更新

美股向下，港股3月開局反彈高開近65點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 偏軟跌0.6%，恒指高開64點，開報19849點，科指升0.4%，報3939點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：39】新能源汽車股造好，理想汽車 （02015） 升逾4%，蔚來 （09866） 升逾2%，小鵬汽車 （09868） 升逾6%。

【09：37】百威亞太 （01876） 績前造好，升近半成，潤啤 （00291） 升3%，青啤 （00168） 升2%。

【09：32】恒指最新升200點，報19985點。

【09：32】中國2月官方製造業PMI為52.6，高於預期的50.6及前值50.1。中國2月官方非製造業PMI為56.3，亦較預期的54.9及前值54.4為高。

【09：30】海昌海洋公園 （02255） 升逾7%，高見2.09元，早段成交近2.3億元。

【09：27】【業績｜MINISO】名創優品再彈近5%創上市新高　上季經調整淨利潤增82%　收入減少10%

【09：23】滙豐 （00005） 擬發行總值20億美元（約156億港元）的永久後償或有可轉換證券，股價高開近1%。

【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘

【09：23】和記電訊去年轉虧損1.58億元，股價今早低開半成。

【業績｜電訊股】和記電訊去年EBITDA跌4%、預告中期考慮派特別息　末期息維持5.21仙、周息率5.6厘

【09：23】和黃醫藥 （00013） 績後高開2%。和黃醫藥年度淨虧損按年擴大85.4%至3.61億美元。

【業績｜醫藥股】和黃醫藥去年虧損擴大85%至3.6億美元　料今年腫瘤/免疫業務收入增約2倍

【09：23】ASMPT （00522） 績後高開逾2%。

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 偏軟跌0.6%，恒指高開64點，開報19849點，科指升0.4%，報3939點。

【09：13】期指開報19831點，升89點。

【09：00】【內房危機】碧桂園楊國強辭任主席　全權交至楊惠妍手上

【08：47】百威亞太 （01876） 、創科 （00669） 、蔚來 （09866） 等將於今日公布業績。

【08：44】恒指黑期跌約18點，報19792點，道指期貨跌99點，報32583點。

【07：58】【人事變動】海信家電代慧忠退任總裁　由胡劍涌接任

【07：50】【業績】ASMPT去年少賺17.5%　末期息減近27%至1.9元

【07：45】【盈喜盈警】微創料去年虧損擴大至5.85億美元　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【07：45】【Morning精點】滙豐香港投行高層「無房坐」引不滿？｜蔡天鳳讀國際學校10歲識太子爺

【07：45】港股ADR收報19845點，升59點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報60.14元，較港收市價高0.84元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報345.06元，較港收市價高1.46元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.14元，較港收市價低0.36元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美銀預計，聯儲局將加息至近6厘壓低通脹，美國經濟將在2023年第三季前陷入衰退。美股受壓，道指最多跌252點，收市跌232點，報32656點；標指跌12點，報3970點；納指跌11點或0.1%，報11455點。美滙指數升0.28%，報104.98。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升118點　滙豐ADR越60關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工、東方海外國際、呷哺呷哺

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責任編輯︰梁浩碩]

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