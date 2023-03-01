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【恒指夜期+ADR】夜期跌53點 阿里美股低港2.6%（不斷更新）
恒指急升834點後，中概股指數接力升3.8%，報7308點，夜期轉跌53點，藍籌股ADR回吐，阿里巴巴美股失90港元關，較港收市價低2.6%，百度美股低港2.5%。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|美團ADR
|141.25
|-1.1%
|騰訊ADR
|367.19
|-0.4%
|滙豐ADR
|60.33
|+0.1%
|阿里巴巴美股
|89.51
|-2.6%
北水錄33.9億元淨流入 買騰訊美團沽理想中海油
北水在港股報復底反彈下亦有入貨跟進，全日錄33.9億元淨流入。集中買騰訊 （00700） ，全日錄13.3億元淨流入，美團 （03690） 及中電信 （00728） 分別錄7.9及6.8億元淨流入；淨流出方面，理想汽車 （02015） 及中海油 （00883） 分別有2.6及1.8億元淨流出。
恒指終止6連跌、報復式反彈833點 ATM升5%至7% 蔚小理升8%至11%
|恒指成分股
|收市價
（元）
|變幅
（%）
|貢獻/拖低
恒指（點）
|市盈率
（倍）
|騰訊
|368.8
|+7.3
|+129
|13
|阿里巴巴
|91.9
|+6.2
|+95
|26
|美團
|142.8
|+4.9
|+50
|-30
|東方海外
|128.8
|+2.2
|1
|1
|煤氣
|7.41
|+0.4
|1
|28
|恒安國際
|36.05
|-0.1
|0
|11
港股連跌6日後，於3月開局報復式反彈逾800點，重上二萬關，一舉收復250天綫（19948點）、10天綫（20405點）。中國PMI勝預期，恒指高開64點後升幅擴大，全日升833點，收報20619點，成交1539億元。科指升6.6%，報4185點。ATM造好，騰訊 （00700） 升逾7%，阿里巴巴 （09988） 升逾6%，美團 （03690） 升近5%，蔚小理升逾8%至11%，內房造好，龍湖 （00960） 升逾9%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
大行報告︰
【大行報告｜ASM】ASM太平洋抽升9% 高盛：今年第2、3季將臨到轉折點、不利因素已反映在股價上
財經日誌︰
即市走勢︰
【23：00】夜期轉跌53點
【21：40】【盈喜盈警】聯想控股料去年少賺逾八成 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）
【21：11】【HSBC滙豐】祈耀年獲贈逾103萬股滙豐股份 市值約6216萬元
【21：10】【生科股】康希諾旗下吸入式新冠疫苗於印尼獲緊急授權
【19：10】【人民幣港股】快手搶閘申請增設人民幣櫃台
【18：57】【業績｜中概股】微博第四季經調整淨利潤跌9% 美股盤前升幅收窄至1%
【18：49】【生科股】中生製藥三新藥獲藥監批上市 為抗耐藥性及乳腺癌抑制劑
【18：48】【業績│電動車】蔚來上季經調整虧損擴大至51億人幣 毛利率僅3.9%
【18：33】【電動車】一文看清中資電動車廠2月交付量 比亞迪理想蔚來按年倍增、小鵬汽車未止跌
【18：29】恒指夜期微升6點，報20596點。
【17：37】【配股潮】萬科擬折讓5%至7%配股 集資最多近40億還債
【17：08】【業績︱669】創科實業去年少賺2% 末期息削10%至90仙
【17：04】【證監監管】康宏資產管理前持牌代表黃冠成遭「終身停賽」 涉代幕後黑手操縱創板股份
【16：09】ATM造好，騰訊 （00700） 升逾7%，阿里巴巴 （09988） 升逾6%，美團 （03690） 升近5%，蔚小理升逾8%至11%，內房造好，龍湖 （00960） 升逾9%，恒指升833點，收報20619點，成交1539億元。科指升6.6%，報4185點。
【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略
【15：58】【大行報告｜ASM】ASM太平洋抽升9% 高盛：今年第2、3季將臨到轉折點、不利因素已反映在股價上
【16：00】恒指U盤前升848點，報20634點。
【15：42】ATM升5%至逾7%，恒指升幅擴至850點，報20636點，科指升7%，報4200點。
【15：36】【解構︱兩會】瑞銀財管：中國GDP增長目標或設為5%、更多房企支援出台 受惠復常板塊未來數月料表現出色
【15：26】港交所 （00388） 升近半成，高見330.8元。
【15：25】大市升810點，報20596點。
【15：14】港股尾市維持逾700點升幅，恒指升765點，報20551點，科指升6%，報4161點。
【15：05】周生生 （00116） 升逾8%，六福 （00590） 升逾3%，周大福 （01929） 升近2%，莎莎 （00178） 升逾3%。
【15：00】碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 分別升逾8%，中海外 （00688） 升逾4%，潤地 （01109） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升6%。
【14：48】騰訊 （00700） 最新升近7%，高見367.8元。
【14：41】【中國經濟】ING彭藹嬈：料今年中國GDP增長5% 消費成主要增長動力
【14：24】ATM升逾4%至6%，恒指最新升775點，報20561點，科指升6%，報4161點。
【14：23】蔚來 （09866） 最新升一成，小鵬汽車 （09868） 升逾8%，理想 （02015） 升逾7%。
【14：18】龍湖 （00960） 升近8%，暫為表現最好藍籌，恒安 （01044） 逆市偏軟，跌0.3%，藍籌中表現最差。
【14：03】大市高位窄幅上落，最新升694點，報20840點，科指升5.5%，報4139點。
【13：24】【業績｜化工】理文化工少賺10%至11.6億元、毛利率下跌 末期息減逾4成至17港仙
【13：13】百度 （09888） 升逾7%，超媒體 （00072） 升一成五。
【13：08】內險股造好，平保 （02318） 升6%，國壽 （02628） 升逾3%，太保 （02601） 升4%。
【13：04】小鵬汽車 （09868） 午後升9%，蔚來 （09866） 升逾8%，理想汽車 （02015） 升逾7%。
【13：03】大市升約700點，報20489點，升703點。
【13：02】騰訊 （00700） 午後初段升6%，阿里巴巴 （09988） 升逾5%，美團 （03690） 升逾3%。
【13：01】創科 （00669） 中午再發澄清公告，股價午後升逾2%，高見81.5元。
【13：00】港股午後初段升約675點，報20461點，科指升5.2%，報4129點。
【12：57】【澳門賭收】澳門2月賭收升33%至103億元勝預期 永利新濠半日抽升6%
【12：35】【業績｜紙業股】理文造紙去年少賺62% 末期息派3.3仙
【12：30】【狙擊669】創科實業再發11頁回應反擊沽空報告 批Jehoshaphat結論無效
【12：00】恒指半日升666點，報20451點，重上二萬關，一舉收復250天綫（19948點）、10天綫（20405點），成交775億元。科指升5%，報4122點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升5%，美團 （03690） 升近4%。中資電訊股、新能源車股造好，蔚小理升7%至8%。
【11：47】聯通 （00762） 最新升逾7%，中電信 （00728） 升逾8%，破頂高見4.28元，中移動 （00941） 升逾2%，破頂高見60.5元。
【11：41】【小米1810】小米照升近4% 遭華為起訴四項專利侵權 雙方據報正積極談判調解
【11：34】ASMPT （00522） 績後造好，升幅擴大至一成，高見73.9元。
【11：33】【電動車】財政部重申2023年免新能源車購置稅 比亞迪彈4%、小鵬理想升逾8%
【11：30】內地股市半日向上，上證升0.9%，深證升1%，創業板指升0.6%。
【11：20】【收息股】駿利亨德森：香港去年股息增兩成 惟逾四分之一公司削派息
【11：17】恒指重上10天綫（20405點），報20412點，升624點。
【11：10】內房造好，其中，中海外 （00688） 升逾半成，潤地 （01109） 升逾3%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 升逾6%，雅居樂 （03383） 升逾4%。
【11：06】恒指最新升近600點，報20376點，升590點，科指升4.4%，報4099點。騰訊 （00700） 升5%，阿里巴巴 （09988） 升4%，美團 （03690） 升逾3%。
【11：04】【大行看法】ING彭藹嬈：今年內地汽車市場料增約5% 電動車對整體銷售的增長貢獻將減弱
【10：52】舜宇 （02382） 升7%，高見96.05元，瑞聲 （02018） 升逾3%。
【10：40】創科 （00669） 績前逆市偏軟，股價微跌0.1%，曾低見76.3元。
【10：34】【中資電訊股】聯通抽升6% 發布5G RedCap商用模組
【10：32】騰訊 （00700） 升逾4%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升3%，恒指升幅擴至500點，科指升4%。
【10：24】比亞迪 （01211） 升逾4%，吉利 （00175） 升逾3%，長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 升3%。
【10：22】大市曾升近500點，高見20282點，最新報20258點，升472點，科指升4%，報4082點。
【10：18】國美零售 （00493） 逆市跌3%，低見0.152元。
【國美493】國美零售：逾期貸款總額68.9億人幣、正與貸方磋商再融資 近日非重要附屬公司被凍結
【10：17】【內房銷售】美的置業首兩個月銷售升5.6% 一文看清2月內房銷售表現（不斷更新）
【10：12】【中國版ChatGPT】百度升逾3% 3.16舉行AI產品「文心一言」發布會
【10：06】騰訊 （00700） 升幅擴大至4%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 升逾2%。
【10：00】中資電訊股續造好，聯通 （00762） 升逾6%，中電信 （00728） 升近半成，中移動 （00941） 升逾2%，破頂高見60.15元。
【09：58】恒指升幅擴大至約400點，報20188點，升402點。
【09：56】騰訊 （00700） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，美團 （03690） 升近2%。
【09：50】大市升幅擴大至逾300點，報20119點，升333點，科指升2.2%，報4010點。
【09：47】中國2月財新製造業PMI為51.6，較預期50.2為高，前值49.2。
【09：42】恒指最新升約215點，觸二萬關。
【09：39】新能源汽車股造好，理想汽車 （02015） 升逾4%，蔚來 （09866） 升逾2%，小鵬汽車 （09868） 升逾6%。
【09：37】百威亞太 （01876） 績前造好，升近半成，潤啤 （00291） 升3%，青啤 （00168） 升2%。
【09：32】恒指最新升200點，報19985點。
【09：32】中國2月官方製造業PMI為52.6，高於預期的50.6及前值50.1。中國2月官方非製造業PMI為56.3，亦較預期的54.9及前值54.4為高。
【中國經濟】中國2月官方製造業PMI為52.6勝預期 創近11年高
【09：30】海昌海洋公園 （02255） 升逾7%，高見2.09元，早段成交近2.3億元。
【09：27】【業績｜MINISO】名創優品再彈近5%創上市新高 上季經調整淨利潤增82% 收入減少10%
【09：23】滙豐 （00005） 擬發行總值20億美元（約156億港元）的永久後償或有可轉換證券，股價高開近1%。
【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券 年息8厘
【09：23】和記電訊去年轉虧損1.58億元，股價今早低開半成。
【業績｜電訊股】和記電訊去年EBITDA跌4%、預告中期考慮派特別息 末期息維持5.21仙、周息率5.6厘
【09：23】和黃醫藥 （00013） 績後高開2%。和黃醫藥年度淨虧損按年擴大85.4%至3.61億美元。
【業績｜醫藥股】和黃醫藥去年虧損擴大85%至3.6億美元 料今年腫瘤/免疫業務收入增約2倍
【09：23】ASMPT （00522） 績後高開逾2%。
【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 偏軟跌0.6%，恒指高開64點，開報19849點，科指升0.4%，報3939點。
【09：13】期指開報19831點，升89點。
【09：00】【內房危機】碧桂園楊國強辭任主席 全權交至楊惠妍手上
【08：47】百威亞太 （01876） 、創科 （00669） 、蔚來 （09866） 等將於今日公布業績。
【08：44】恒指黑期跌約18點，報19792點，道指期貨跌99點，報32583點。
【07：58】【人事變動】海信家電代慧忠退任總裁 由胡劍涌接任
【07：50】【業績】ASMPT去年少賺17.5% 末期息減近27%至1.9元
【07：45】【盈喜盈警】微創料去年虧損擴大至5.85億美元 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）
【07：45】【Morning精點】滙豐香港投行高層「無房坐」引不滿？｜蔡天鳳讀國際學校10歲識太子爺
【07：45】港股ADR收報19845點，升59點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報60.14元，較港收市價高0.84元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報345.06元，較港收市價高1.46元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.14元，較港收市價低0.36元或0.4%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美銀預計，聯儲局將加息至近6厘壓低通脹，美國經濟將在2023年第三季前陷入衰退。美股受壓，道指最多跌252點，收市跌232點，報32656點；標指跌12點，報3970點；納指跌11點或0.1%，報11455點。美滙指數升0.28%，報104.98。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升118點 滙豐ADR越60關（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工、東方海外國際、呷哺呷哺
責任編輯︰梁浩碩]