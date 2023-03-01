【TSLA】Tesla獲准墨西哥設廠　或於「投資者日」公布計劃細節

▲ 【TSLA】Tesla獲准墨西哥設廠 投資者日或公布計劃細節

美國電動車巨頭Tesla（美：TSLA）今（1日）將舉行「投資者日」，事前爆出公司獲准於墨西哥設新超級工廠，化解外界對墨國政府可能會因水資源短缺而阻止公司建廠的憂慮。墨西哥總統奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，Tesla將於該國北部蒙特雷興建新廠。

奧夫拉多爾表示，Tesla承諾遵守一系列解決水資源短缺問題，並同意在整個汽車製造過程中使用再生水，甚至包括汽車油漆。不過，他未有提及Tesla新廠的細節，只表示建設規模「相當龐大」，亦 沒有透露工廠將生產甚麼汽車型號 ， 而 電池廠建設則仍在討論階段。

有墨西哥消息人士表示，初始投資價值約為10億美元，進一步的投資可能會使總投資達到100億美元。

同時，路透引述墨西哥官員指，新工廠將成為Tesla的超級工廠（gigafactory），將生產運動多功能型（SUV）電動車、Semi貨車、Roadster跑車以及其他可能的車輛。墨西哥政府表示，Tesla可能會在周三提供投資者日公布其計劃細節。

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編輯：姚卓然