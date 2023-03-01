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【業績｜HPQ】惠普今季經調整利潤指引勝預期、維持全年盈測不變　股價盤後升近3%

股市 08:32 2023/03/01

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【業績｜HPQ】惠普今季經調整利潤指引勝預期、維持全年盈測不變

惠普（HP 美︰HPQ）公布季度業績。惠普業務去年因供應鏈中斷，及消費者因高通脹而推遲升級個人電腦和打印機而受到影響。不過，惠普預計今季經調整利潤高於預期，並維持全年盈利目標不變，受樂觀業績展望所帶動，惠普股價盤後升近3%，報30.35美元。

惠普行政總裁Enrique Lores表示，中國正朝著最積極的方向發展。受惠成本削減及中國市場需求復甦，惠普預計今季經調整每股收益為0.73美元至0.83美元，高於分析師平均預期的0.76美元。另外，集團維持其全年經調整每股收益3.2美元至3.6美元的目標。

惠普上季賺5億美元，按年跌55%，收入138億美元，按年跌18.8%，低於市場預期的141.2億美元，經調整每股收益0.75美元，略高於預期的0.74美元。

期內，個人系統淨收入為92億美元，按年跌24%，其中消費者個人電腦收入跌36%，商業收下滑18%。印刷業務收入為46億美元，跌5%。

【業績｜ZM】Zoom季度收入勝預期、全年指引樂觀　股價盤後升逾7%

【業績｜美股】莫德納去季淨利潤按年急跌7成　新冠疫苗銷售額回落　收市跌7%

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 惠普（Hewlett－Packard，美：HPQ） HP
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