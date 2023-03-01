平衡型股債投資組合回報有望回升

鑑於通脹有降溫跡象，央行加息速度開始放緩，與去年股債齊跌的罕見情況相比，投資前景已有改善。我們認為，未來股票及債券資產的表現有望改善，將利好採用60/40策略構建的投資組合。另外，中國經濟重開將有利全球經濟增長前景，加上估值吸引，值得投資者關注。

股債平衡的投資組合表現有望改善

去年股債齊跌，令投資者質疑採用60/40策略構建的平衡型投資組合的存在意義。的確，當市場聚焦於利率政策及通脹風險時，股票和債券之間的相關性往往會飈升，正如去年所見。市場下跌時債券無法起到分散股票風險的作用。今年以來，股債相關性仍然維持在較高水平，但由於通脹降溫和利率下降，股債同時上漲，僅在一月就帶動60/40投資組合的表現升逾5%。

但投資者不宜掉以輕心，我們的分析表明，在過往類似時期，當通脹由較高水平下降時，股債的相關性仍可能會居高不下。然而，如果通脹放緩持續，股票和債券有望持續造好。即使平衡型投資組合實現分散投資的效果較弱，但其表現仍有望顯著改善。

中國股票值得關注

相對於中國的經濟和股市的規模，中國在各大股票指數中的權重較小，而主要的中國股票指數亦集中在大型股。我們的研究表明，中國股市與其他股市的相關性較低，有廣闊的投資機遇未受關注及深入研究。

我們的多元資産組合近期上調了對中國股票的配置，因預計放寬疫情管控措施以及推出各項經濟刺激措施之下，消費將帶動復甦，中國股票在2023年有望帶來亮麗表現。對於具有豐富選股經驗及研究實力的投資者，在資產配置中加入中國股票或將有利於分散投資風險及提升投資回報。

今年美國以外股票市場表現或更領先

在2013年至2021間，美國股市表現領先其他地區逾170%，而去年卻明顯落後。隨著通脹降溫，部分央行得以放緩加息步伐。中國12月時迅速放開疫情管控，而歐洲受益于溫暖天氣和能源用量控制而得以避免能源危機。同時，美國國庫債券孳息率下跌導致美元走低，為美國以外的市場（尤其是新興市場）提供支持。

雖然2023年全球增長前景仍不明朗，但美國以外的市場有望連續第二年造好，因為相關市場股票估值較吸引、股息率較高、且更有望受惠於中國的重新開放以及歐洲前景改善。

值得注意的是，雖然近期市場似有改善，但央行政策仍有潛在失誤的風險。通脹或會持續更長時間，且經濟面臨衰退風險，投資者仍需審慎評估風險承受水平，慎選投資目標及分散股債投資風險。

責任編輯︰梁浩碩