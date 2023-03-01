▲ 【人事變動】海信家電代慧忠退任總裁 由胡劍涌接任

海信家電 （00921） 宣布，因工作安排調整，董事長兼總裁代慧忠，自昨（2月28日）起不再擔任總裁之職務，由胡劍涌接任，任期至2024年6月24日。胡劍涌同時被提名為公司第十一屆董事會之執行董事，而其在股東大會上批准。

現年48歲的胡劍涌於2018年12月至2019年7月任海信營銷管理總經理助理，2019年7月至2021年6月任海信管銷管理副總裁。他於2021年6月至2023年2月任海信視像副總裁。

同時，林瀾同日不再擔任公司執行董事、戰略委員會成員及薪酬與考核委員會成員，及費立成亦不再擔任本公司執行董事及戰略委員會成 員。而于芝濤亦已被提名為公司第十一屆董事會之執行董事，且其委任須待股東於股東大會上批准。

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編輯：姚卓然