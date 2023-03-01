高息下美國經濟安然無恙　市場期待中國兩會政策方向

美國上周五公布的1月核心個人消費支出物價指數年率為4.7%，遠超4.3%的預期，加上先前公布的就業報告和零售銷售數據強勁，反映美國經濟幾乎完全不受高息環境所損。在通脹仍然高企不下的情況下，聯儲局官員集體放鷹。利率期貨市場交易員幾乎完全預期接下來的三次會議加息，美債息帶動美元上漲，環球風險情緒受挫，風險貨幣亦隨即走弱。投資者應留意本周出台的2月消費者信心指數、採購經理人指數等，或為美元近期強勢帶來支持。

中國即將於3月4日及5日分別召開全國政協和全國人大會議，成為全球關注的焦點事件之一。市場參與者期望兩會將推出更多刺激經濟措施以支持中國經濟重新開放的大方向。在上年度GDP僅增長3%後，本年的經濟增長目標將於一定程度反映中央對經濟反彈的信心和態度，分析師估計中國領導人將施政重點放於刺激國內需求和消費，以及進一步推行房地產相關的支援措施。值得留意的是，內地股市通常在兩會前夕因政策憧憬而有一波走高，特別是一些民生相關公司如房地產、醫療保健、通信科技等。因在岸股票直接受到國內政策影響較大，反而受環球因素如利率或風險情緒影響較少。筆者認為，在最近美元強勢，人民幣走軟的大環境下，兩會政策憧憬帶動的中國的資本投資可能成為人民幣的短期支撐動力。

責任編輯︰梁浩碩