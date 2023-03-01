▲ 【業績】ASMPT去年少賺17.5% 末期息減近27%至1.9元

ASM太平洋（ASMPT） （00522） 公布業績。ASMPT去年盈利為26.2億元，按年跌17.5%，每股基本盈利6.36元，ASMPT派末期息1.9元，按年減少26.9%。

由於SMT分部年度銷售收入創新高，增長9.8%，部份抵消SEMI分部銷售收入按年下降25.2%的影響。期內，ASMPT銷售收入193.6億元，按年跌11.8%。毛利率為 41.1%，按年升55 點子，因銷售收入下降及通脹導致經營成本增加，集經營利潤率為16.7%，跌216點子。新增訂單總額184.4億元，跌29.4%。截至去年12月底，未完成訂單總額為89.8億元。

單計第四季度，ASMPT盈利為2.67億元，按年跌70.7%，按季跌56.8%，當中包括約2億元的外幣匯兌淨損失。銷售收入43.3億元（5.53 億美元），按年30.2%，按季跌5.1%，超過上一季度業績公告發布的4.55億美元至5.25億美元的銷售收入預測上限。新增訂單總額為31.2億元，按年40.6%，按季亦跌14%。

集團預計，第一季度銷售收入將介乎4.55億至5.25億美元，以其中間數計按年跌27.4%，按季跌11.4%。

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責任編輯︰梁浩碩