【業績】ASMPT升8%　去年少賺17.5%、末期息減近27%至1.9元　今季半導體方案訂單量料按季升1至2成

▲ 【業績】ASMPT去年少賺17.5% 末期息減近27%至1.9元

ASM太平洋（ASMPT） （00522） 公布業績。ASMPT去年盈利為26.2億元，按年跌17.5%，每股基本盈利6.36元，ASMPT派末期息1.9元，按年減少26.9%。

ASMPT高開2.2%，現升8%，報72.3元。

問及今年首季半導體解決方案是否已見複甦，ASMPT行政總裁黄梓达表示，今季訂單量料按季增加10%至20%，很大程度上是季節性因素，細分市場而言，汽車行業將繼續保持強勁勢頭，而先進封裝發展相當穩定，尤其工業領域。

部分企業購買意欲上漲

中國去年底起解除疫情防控措施，黄梓达表示，觀察到部分企業購買意欲上漲，包括高端智能手機廠及汽車業，中國正在復甦，但並非整體客戶群同步回復。

ASMPT上季收入跌30.2%，但毛利率維持41.4%，按年增8個基點，對於定價策略，ASMPT高級副總裁兼首席財務官許一帆提到，集團在2021年半導體超級周期提高價格，到目前為止，總體仍能夠維持相若定價水平，雖然因為去年美元走強而遇到部分不利因素。

去年SMT分部創新高

由於SMT分部年度銷售收入創新高，增長9.8%，部份抵消SEMI分部銷售收入按年下降25.2%的影響。期內，ASMPT銷售收入193.6億元，按年跌11.8%。毛利率為 41.1%，按年升55 點子，因銷售收入下降及通脹導致經營成本增加，集經營利潤率為16.7%，跌216點子。新增訂單總額184.4億元，跌29.4%。截至去年12月底，未完成訂單總額為89.8億元。

單計第四季度，ASMPT盈利為2.67億元，按年跌70.7%，按季跌56.8%，當中包括約2億元的外幣匯兌淨損失。銷售收入43.3億元（5.53 億美元），按年30.2%，按季跌5.1%，超過上一季度業績公告發布的4.55億美元至5.25億美元的銷售收入預測上限。新增訂單總額為31.2億元，按年40.6%，按季亦跌14%。

集團預計，第一季度銷售收入將介乎4.55億至5.25億美元，以其中間數計按年跌27.4%，按季跌11.4%。

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責任編輯︰梁浩碩