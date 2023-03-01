▲ 【TSLA】《環球時報》痛批馬斯克：你這是在砸中國的鍋嗎？

《環球時報》昨發表文章，批評Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克言論，並質問「馬斯克，你這是在砸中國的鍋嗎？」外媒亦有廣泛報道，憂慮馬斯克與中國的關係恐出現風險，特斯拉股價跟隨美股偏軟，跌0.9%，收報205.71美元，市場仍關注今晚特斯拉舉行的投資者日。

《環球時報》指，這兩天，美國政壇又鬧出了一件荒唐事。眼見用所謂的「間諜氣球」事件抹黑中國不成，美國的那些敵視中國的政治勢力，又重新炒作起了新冠病毒是中國武漢病毒所洩漏的謠言。

甚至於，就連美國知名電動汽車品牌特斯拉的老闆埃隆·馬斯克，如今也跟著攪合了進來。

而美國知名電動汽車品牌特斯拉的老闆、同時也是如今“推特”平台老闆的埃隆·馬斯克，不僅轉發了這個污衊中國的陰謀論，更評論說“福奇是通過'生態健康聯盟'這個中間組織進行的此事”。

可馬斯克為何會參與到此事之中，並跟著美國這些反智的右翼陰謀論者，做出栽贓武漢病毒所的言論呢？

從公開資料和過往媒體的報道來看，馬斯克本人近些年其實一直在向美國的這些右翼勢力不斷靠攏，在美國的種族主義議題、性別議題、俄烏衝突議題等許多美國國內外的議題上，他都表現出了認可這些右翼保守派價值觀的傾向性。他自己似乎也很享受被美國右翼勢力追捧和“抬轎子”的感覺。所以，在新冠病毒來源的問題上，他自然也會和這些人混在一起。

實際上，這早已不是馬斯克第一次摻和新冠病毒來源的議題了。去年12月，他就曾多次發帖，順著美國右翼陰謀論者那套“福奇資助了武漢病毒所搞出新冠病毒”的荒唐邏輯，要求處決“隱瞞真相”的福奇，並稱福奇這是在搞“生化武器”。

這裏值得一提的是，儘管有些人可能會認為馬斯克發表這些言論只是在攻擊福奇，沒有直接點名“中國”，但他在發表這些言論時所轉發的帖文，以及被他轉帖的那些美國右翼大V，幾乎都在將新冠病毒的來源和中國掛鈎。同時，他的這些言論還被那些敵視中國的美國右翼和反華媒體不斷用作了栽贓中國的素材。

【TSLA】馬斯克重奪世界首富 Tesla再升10.75美元破200關 貼價期權升近倍博賭上220美元

【TSLA】特斯拉周三投資者日 會有平價車或電動巴士？ 三大關注點

記者：譚志偉