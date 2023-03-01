【MWC 2023】HONOR再推新機　Magic5 Pro「鷹眼相機」規格成焦點

▲ HONOR宣布，將推出其雙旗艦手機HONOR Magic5系列和HONOR Vs。（HONOR官方圖片）

各大手機生產商一如既往，在27日開幕的世界行動通訊大會（MWC）2023中，推出新款手機。國產智能手機品牌榮耀（HONOR）亦借機宣布，將其雙旗艦產品推向全球，帶來HONOR Magic5系列和HONOR Vs。當中包括因在DxOMark相機評分中獲全球第一，而備受關注的HONOR Magic5 Pro。

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HONOR Magic5 Pro搭載最新的高通Snapdragon8 Gen2芯片、配備6.81吋LTPO屏幕，並採用第二代屏幕聚光技術，使屏幕亮度最高達 1800nit。其低藍光屏幕還具備最高2160Hz高頻PWM調光功能、類自然光護眼技術，及助眠顯示功能。

在鏡頭規格方面，Honor Magic5 Pro採用三主鏡頭組件，包括擁有定製超大底傳感器，搭配f/1.6超大光圈的5,000萬像素廣角鏡頭、最高支持100倍變焦的5,000萬像素潛望式長焦鏡頭，以及支援122°超大視角和2.5cm超級微距的5,000萬像素超廣角鏡頭。另加入全新的「鷹眼相機」功能，用家甚至無需按快門，都可通過其AI技術自動觸發拍攝。

值得留意的是，在DxOMark智能手機評分中，HONOR Magic5 Pro的鏡頭和屏幕規格，分別以152分和151分，成為目前評分分數最高的智能手機。

同場推出HONOR Magic Vs

此外，HONOR在是次MWC中，還發布了搭載最新的高通Snapdragon8 Gen1芯片、採用6.45，以及最高達5,400萬像素後置三鏡頭系統的HONOR Magic Vs。惟兩款新機的價格和發售日期，仍有待HONOR公布。

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責任編輯：殷凱怡

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