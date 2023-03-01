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口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　

理財智慧 01:53 2023/03/01

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口罩令於周三（3月1日）起取消，社會全面復常，市民出外玩樂亦更盡興，加上「你好，香港！」宣傳計劃正式透過本港三大航空公司開始向海外旅客派發機票，將進一步吸引旅客訪港，新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）配合政府推出的「你好，香港！」宣傳活動，合共送出總值達1,500萬的精彩禮遇予本港居民及旅客　。

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

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新地12大商場推出總值1,500萬元的旅客消費獎賞，旅客只要出示旅遊證件、抵港機票或登機證，以至高鐵車票，遊訪各商場並消費滿指定金額，即有機會換領合共高達10,000元的商場電子贈券及禮品作為獎賞回贈。


其中上水廣場推出「Welcome to Hong Kong來港消費勁賞禮」，旅客消費即享福袋及現金券，回贈總值達3,500元；同時亦率先與銀聯合推「春日消費賞見面禮」大派1萬份贈券迎旅客。


屯門卓爾廣場及錦薈坊亦推出「旅客尊享禮遇」，送出高達2,400元商場電子贈券。將軍澳東港城及PopWalk天晉滙等亦設不同訪港旅客獎賞，大派涵蓋零售、美妝、美食及玩樂商戶的電子贈券，讓旅客消費得更方便。

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同時，本地市民亦外遊心切，故新地12大商場乘着旅遊熱潮，貼心送出機票及旅行用品等。當中北角匯推出「好賞旅行‧最高消費賞」，推廣期間最高消費的30位The Point會員即有機會贏得香港東京來回機票及高達3,000元商場贈券，滿足大家的旅行慾。將軍澳中心亦推出「好賞旅客」，消費滿指定金額即賞高達870元商場贈券組合及29吋行李箱、摺疊式電熱水壺等旅遊好物，為大家出發前做好準備。
 
 明日起全面解除口罩令 包括室內及乘搭交通工具 高風險地如醫院可要求職員訪客戴口罩，詳見【下一頁


 新地12大商場旅遊優惠及精彩活動一覽
 
上水廣場
「Welcome to Hong Kong 來港消費勁賞禮」︰由即日起至3月31日，旅客出示有效旅遊證件，並於上水廣場（2-5樓）以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領多款限量福袋，高達HK$1,500回贈優惠 (先到先得，換完即止)：
消費滿HK$3,000，可獲贈健康福袋（保健產品及HK$50個人護理產品電子贈券，價值約HK$200）
消費滿HK$6,000，可獲贈美食福袋（美食及HK$200商場電子贈券，價值約HK$400）
消費滿HK$10,000，可獲贈現金券福袋（鮑魚及HK$800商場電子贈券，價值約HK$850） 
上水廣場 x 銀聯「春日消費賞見面禮」：由即日起至6月30日合共送出1萬份旅客專屬禮遇！旅客可優先透過銀聯「優計劃」平台免費預留換領券，並到商場憑銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼單一消費滿HK$800，即可獲上水廣場HK$50零售電子券乙張。(先到先得，換完即止)
 
東港城
「春日消費購物賞 - 訪港旅客尊享獎賞」：由即日起至3月31日，訪港旅客以電子貨幣即日消費滿指定金額，並憑有效旅遊證件及抵港登機證或抵港的有效乘車證明，即額外可獲HK$100東港城零售電子贈券。(先到先得，換完即止)
 
北角匯
「你去旅行我賞你」：即日起至3月31日，The Point會員於推廣期內憑有效航空公司抵港登機證或抵港高鐵車票，再於北角匯消費滿HK$650或以上，即可換領HK$100北角匯電子贈券組合。「額外賞」：換領上述獎賞時如其中一組消費單據來自指定美妝商戶或1期零售商戶，更可額外獲HK$50 北角匯零售購物電子贈券一張。(換完即止)
「好賞旅行最高消費賞」：即日起至3月31日，The Point會員於推廣期內在北角匯以電子貨幣消費並成功登記積分，即可自動參加「好賞旅行最高消費賞」，首30名累積最高消費金額之會員可獲贈名貴禮品1份：
第1至5名： JAL日本航空公司雙人來回香港-東京（成田）經濟客艙機票及HK$3,000商場電子贈券組合
第6至15名： $1,500商場電子贈券組合
第16至30名： $1,000商場電子贈券組合

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將軍澳中心
「好賞旅客」︰由即日起至4月31日，The Point會員憑有效航空公司抵港登機證或抵港高鐵車票，可於將軍澳中心、PopDeli及PopFood以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可獲高達HK$870商場電子贈券，兼可賺取積分！(先到先得，換完即止)
於餐飲商戶消費滿HK$500，即可換領HK$70將軍澳中心電子贈券組合
於零售商戶消費滿HK$1,000，即可換領HK$150將軍澳中心電子贈券組合
準備外遊旅客消費滿指定金額及以指定積分，更可換領旅遊好物：
消費滿HK$800，可以500積分換領Bifesta卸妝紙及HK$50將軍澳中心電子贈券組合
消費滿HK$5,000，可以2,000積分換領德國寶摺疊式電熱水壺及HK$200將軍澳中心電子贈券組合
消費滿HK$12,000，可以5,000積分換領29吋行李箱及HK$400將軍澳中心電子贈券組合
 
PopWalk天晉滙
「Chill 遊將南」︰由即日起至3月31日，旅客於PopWalk天晉滙以電子貨幣即日消費滿指定金額並出示有效旅遊證件，即可換領旅客專享消費優惠之餘，更可租借單車出遊遊覽將軍澳，欣賞大橋海天一色美景。(先到先得，換完即止)
迎新賞︰旅客出示有效旅遊證件及即場成功登記The Point 會員即可換領HK$100零售電子券
美食賞︰於同日消費滿HK$300，即可換領HK$50美食電子券
玩樂賞︰旅客消費滿HK$800，即可換領2小時免費租賃日系復古單車及HK$50美食電子券
 
屯門卓爾廣場 X 屯門錦薈坊
「旅客尊享禮遇」︰由即日起至3月31日，旅客於卓爾廣場出示有效旅遊證件，並即場登記成為The Point會員，即賞HK$100商場零售電子贈券；即日以電子貨幣消費滿指定金額，更有機會獲得高達HK$2,400零售電子贈券 (先到先得，換完即止)：
旅客出示有效旅遊證件，並即場登記成為The Point會員，即可換領HK$100卓爾廣場零售電子贈券
消費滿HK$6,000，即可換領HK$800零售電子贈券組合 (HK$600卓爾廣場零售電子贈券及HK$200屯門錦薈坊零售電子贈券）
消費滿HK$15,000，即可換領 HK$2,400零售電子贈券組合 (HK$1,800卓爾廣場零售電子贈券及HK$600屯門錦薈坊零售電子贈券)

 

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責任編輯：陳詠妍

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